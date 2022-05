Angelique Kerber – Deutschlands beste Tennisspielerin

Angelique Kerber © IMAGO/Rob Prange

Deutschlands beste Tennisspielerin hat ihren Wohnort nach Polen verlegt, um sich dort auf Turniere vorzubereiten. Wissenswertes über Angelique Kerbers Karriere.

München – Die am 18. Januar 1988 in Bremen geborene Angelique Kerber verzeichnet insgesamt drei Grand Slam-Titel in ihrer Erfolgsbilanz: Australian Open (2016), Wimbledon (2018) sowie US Open (2016). Die French Open waren hingegen nie ein Ort des Erfolgs für Kerber: Spätestens im Viertelfinale (2018, 2012) kam für sie das Aus, im Vorjahr scheiterte sie sogar in Runde 1 an der Ukrainerin Anhelina Kalinin. Aktuell (Stand: 26.4.2022; Anm.) rangiert die ehemalige Weltranglisten-Erste (2016) auf Platz 19 in der WTA-Weltrangliste und setzt – nach der Trennung von Coach Torben Beltz – vorerst darauf, auch weiterhin ohne einen Tennis-Trainer im Team Erfolg haben zu können. „In der jetzigen Phase meiner Karriere habe ich mich dazu entschlossen, mehr Verantwortung zu übernehmen und vorerst ohne festen Trainer zu reisen“, sagte die 34-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Vielleicht wird sich das zu einem späteren Zeitpunkt noch mal ändern, derzeit bin ich aber zufrieden, wie mein Team aufgestellt ist.“ Privat zählen ihre Großeltern und ihre Mutter Beata zu ihren engsten Vertrauten.

Angelique Kerber – ihr Familienleben

Klickt man auf der Website von Angelique Kerber den Link „Angie“ an, so erfährt man die wichtigsten Fakten über Deutschlands beste Tennisspielerin. Darunter etwa:

Eltern: Mama Beata, Papa Slawek, Schwester Jessica

Wohnort: Puszczykowo, Polen

Idole: Steffie Graf

Lieblingssportarten: Schwimmen, Formel 1 und Fußball

Hobbies: Shopping, Schlafen, Schwimmen, Radfahren, mit Freunden abhängen

Spricht: Deutsch, Polnisch, Englisch

Insbesondere Puszczykowo als Wohnort überrascht dabei in der Biografie der 34-Jährigen. „Es stimmt, dass ich in Polen jetzt wohne und natürlich einen Bezug zu Polen habe, weil meine Großeltern dort wohnen und ich dort (im Tennis Centre Angie ihres Großvaters Janusz Rzeźnik; Anm.) auch zwischendurch trainiere“, sagte Kerber unlängst bei SternTV. „Aber ich bin Deutsche, ich spiele für Deutschland, ich bin in Deutschland aufgewachsen, mein Herz schlägt in Deutschland.“

Angelique Kerber – ihr Privatleben

Ob Angelique Kerber einen neuen Freund hat, wurde offiziell noch nicht bestätigt. Bei Fragen danach verweist Kerber regelmäßig auf ihre Privatsphäre. In den Medien wurde allerdings während der Australian Open 2022 spekuliert, dass Franco Bianco der neue Mann in ihrem Leben sein könnte: Der Geschäftsführer eines Sportparks im hessischen Königstein hatte die ehemalige Nummer 1 der Welt zum ersten Grand Slam-Turnier des Jahres begleitet. Auch bei anderen Turnieren davor, etwa bei ihrem Halbfinal-Einzug in Wimbledon 2021, saß Bianco in ihrer Box.

Angelique Kerber – das weiß nicht jeder über den Tennisstar

Zu Kerbers engsten Freundinnen gehören die Tennis-Kolleginnen Ana Ivanovic und Agnieszka Radwanska.

Als Kind nahm Angelique Kerber regelmäßig an Schwimmwettbewerben teil, entschied sich aber nach dem Realschulabschluss letztendlich doch für Tennis.

Vergleiche mit Deutschlands erster Wimbledon-Siegerin Steffi Graf (1996) nerven Angelique Kerber auch heute noch: „Mich mit Steffi zu vergleichen, das geht nicht. Sie ist ein Champion. Sie hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. Sie war immer mein Vorbild, das ist sie immer noch. Ich muss meinen eigenen Weg gehen.“

Trainiert wurde Angelique Kerber bereits als Dreijährige von ihrem Vater Slawek, und bereits von Anfang an übernahm Mutter Beata das Management ihrer Tochter, bucht Flüge, Hotels etc.

Vor den Toren Posens betreibt sie ein Tennis-Center, wo sie sich mehrmals im Jahr zur Vorbereitung und zum Training zurückzieht.

2019 zierte Angelique Kerber das Cover der deutschen Vogue-Ausgabe. Im Interview mit dem Magazin sprach sie auch über das Thema Familiengründung: „Ich habe den Eindruck, alle um mich herum heiraten, bauen Häuser und bekommen Kinder. Doch davon lasse ich mich nicht stressen. Das ist ja kein Wettkampf wie im Sport.“

Neben der deutschen Staatsbürgerschaft besitzt Kerber aufgrund des in Polen geltenden Abstammungsprinzips auch die polnische Staatsbürgerschaft.

Kerber hat den Tennisschläger in der linken Hand, obwohl sie Rechtshänderin ist. Sie führt dies darauf zurück, dass ihre (rechtshändigen) Trainer ihr beim Training seit Kindestagen gegenüberstanden und sie deren Schlägerhaltung intuitiv gespiegelt habe.

2017 wurde Angelique Kerber zur UNICEF-Botschafterin ernannt.