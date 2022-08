ERDINGER-Torjägerin Anna-Lena Haderlein LIVE: Mit 16 Toren zum Klassenerhalt

Von: Henrik Ahrend

Anna-Lena Haderlein schoss ihre Mannschaft mit 16 Toren zum Klassenerhalt. © SV Frensdorf / Christian Brüssel

Nur zwei Punkte trennten Anna-Lena Haderlein und den SV Frensdorf vom Abstieg. Die Angreiferin trug mit 16 Toren maßgeblich zum Klassenerhalt bei.

Frensdorf - Am Schluss wurde es für Anna-Lena Haderlein richtig eng. Nur zwei Punkte war sie mit ihrem SV Frensdorf vom Abstieg aus der Bayernliga entfernt. Dennoch erzielte die Angreiferin 16 der 38 Frensdorfer Treffer in der vergangenen Saison. Damit sichert sie sich neben Isabell Kastner vom 1. FFC Hof den ersten Platz der Torschützenliste und 15 Kisten ERDINGER Weißbier.

Anna-Lena Haderlein LIVE: Zittern bis zum letzten Spieltag

Anna-Lena Haderlein war die Lebensversicherung des SV Frensdorf. Allerdings mussten die Frensdorfer Damen bis zum letzten Spieltag zittern, denn der SV war über die gesamte Saison hinweg nie weit von der Abstiegszone entfernt. Am Ende der Saison schaffte man den Klassenerhalt in der Bayernliga und Haderlein konnte mit ihren Treffern einen großen Teil zum Nicht-Abstieg beitragen.

Dank des Nicht-Abstiegs greift der SV Frensdorf in der nächsten Saison wieder in der Bayernliga an. Wie sich eine solch spannende Saison anfühlt und wie wichtig der Mannschafts-Zusammenhalt im Abstiegskampf sein kann, wird uns die ERDINGER-Torschützenkönigin im Live-Interview verraten. Das Live-Interview seht ihr am Freitag um 15.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Fussball Vorort.