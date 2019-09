Finale der Basketball-WM im Live-Ticker: Holt sich Argentinien den ersten Titel seit 69 Jahren?

Das Finale der Basketball-WM 2019 im Live-Ticker: Argentinien und Spanien stehen sich im Endspiel gegenüber. Wer darf am Ende die Trophäe nach oben reißen?

Argentinien - Spanien -:- (-:-. -:-, -:-, -:-), Tip-off: Sonntag, 14.00 Uhr

Starting Five Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Argentinien - - - - - Spanien - - - - -

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Finale der Basketball-Weltmeisterschaft 2019 zwischen Argentinien und Spanien. Die Partie beginnt am Sonntag, um 14.00 Uhr deutscher Zeit (20.00 Uhr Ortszeit). Austragungsort ist die Cadillac Arena in Peking.

Argentinien - Spanien: Finale der Basketball-WM 2019 im Live-Ticker

Peking- Spannender hätte das erste Halbfinale der Basketball-WM 2019 wohl kaum sein können. In einem Krimi der ganz besonderen Art konnte sich die spanische Basketball-Nationalmannschaft in der zweiten Overtime mit 95:88 durchsetzen. Im Finale der Weltmeisterschaft stehen ihnen die Argentinier gegenüber.

Der Halbfinal-Einzug der Südamerikaner war am Ende eine recht klare Sache, denn die argentinische Auswahl setzte sich mit 80:66 gegen die französische Nationalmannschaft durch.

Sowohl Spanien, als auch Argentinien konnten sich bisher lediglich einen WM-Titel sichern. Während die Spanier 2006 jubeln konnten, ist der WM-Erfolg für die Argentinier schon länger her. Bei der ersten Weltmeisterschaft - 1950 - stand Argentinien am Ende zum ersten und bisher zum letzten Mal ganz oben auf dem Treppchen.

Spanien - Argentinien: Das Finale der Basketball-WM 2019 live und kostenlos im Stream auf YouTube

Das Finale der Basketball-WM 2019 können Sie übrigens live und kostenlos in voller Länge im YouTube-Stream vom MagentaSport oder auf magentasport.de verfolgen. Alle weiteren Infos zur Übertragung der Basketball-WM finden Sie hier.

Video: Doppelte Overtime! Spanien steht im WM-Finale

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft kann - im Gegensatz zu den Finalisten - keinesfalls zufrieden mit ihrer Leistung bei der Weltmeisterschaft 2019 sein. Vor allem im Vorrundenspiel gegen Frankreich und beim Fiasko gegen die Dominikanische Republik zeigte die DBB-Auswahl um NBA-Star Dennis Schröder keine gute Leistung und schied bereits vorzeitig aus.

Gegen Jordanien gab es wenigstens noch so etwas wie eine kleine Wiedergutmachung. Doch DBB-Präsident Ingo Weiss kreidete am Ende der Weltmeisterschaft etwas ganz anderes an und stellte sich hinter Starspieler Dennis Schröder.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

en