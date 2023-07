Eklat bei Fecht-WM in Italien: Ukrainerin darf weiter in Mailand starten – Verband hebt Disqualifikation auf

Bei der Fecht-WM dürfen auch Athletinnen und Athleten aus Russland antreten. Jetzt kam es zu einem russisch-ukrainischen Duell. Der Sport war dabei nur Nebensache.

Update vom 29. Juli 2023, 00:03: Der internationale Fechtverband FIE hat die Suspendierung der Ukrainerin Olga Kharlan nach ihrer Disqualifikation bei der Weltmeisterschaft in Mailand zurückgezogen. Das erklärte der Verband am Freitagabend. Durch die Aufhebung der Disqualifikation in Folge des Fecht-Eklats ist die Olympiasiegerin von 2008 am Wochenende doch in der Lage, im Teamwettbewerb für die Ukraine zu starten.

Nach Eklat bei der Fecht-WM in Italien: Disqualifizierte Ukrainerin zeigt sich erleichtert

Kharlan zeigte sich in einer Reaktion auf die Entscheidung erleichtert. „Das Wichtigste für einen Athleten ist es, an Wettkämpfen teilnehmen zu können, für meine Familie, mein Team, mein Land und all die Menschen, die mich unterstützen“, sagte sie nach der Revision ihrer Disqualifikation bei Fecht-WM in Mailand. „In diesen schwierigen Tagen bin ich dankbar für all die Unterstützung, die ich aus der ganzen Welt erfahren habe.“

Fecht-Eklat bei der WM in Mailand: IOC garantiert ukrainischer Fechterin bei Olympischen Spielen 2024 in Paris

Zuvor hatte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) Thomas Bach der ukrainischen Fechterin Kharlan in einem persönlichen Brief bereits eine Startplatzgarantie für die Olympischen Spiele in Paris 2024 gegeben. Unter der Bedingung, dass sie sich im verbleibenden Zeitraum nicht für die Olympiade qualifizieren könne. „Wir machen diese einmalige Ausnahme auch deshalb, weil das laufende Verfahren in keinem Fall die Qualifikationspunkte ausgleichen wird, die Sie aufgrund Ihrer Disqualifikation verpasst haben“, hieß eine Passage in dem Schreiben.

Fecht-Eklat bei der WM in Mailand: Streit zwischen ukrainischer und russischer Kämpferin eskaliert

Erstmeldung vom 27. Juli, 16:57: Mailand – Derzeit steigt in Mailand die Fecht-WM. Bereits in der Vergangenheit waren die Sportart und die Politik oft eng verwoben. Jetzt kam es bei dem Turnier zu einem handfesten politischen Skandal: Die Ukrainerin Olha Charlan verweigerte ihrer russischen Gegnerin Anna Smirnowa den Handschlag. Diese wiederum reagierte empört – und ihrerseits mit einem Boykott.

Olha Hennadijiwna Charlan Geboren: 4. September 1990 (Alter 32 Jahre), Mykolajiw, Ukraine Disziplin: Fechten Größte Erfolge: 1x Olympiasiegerin (2008 in Peking mit der Mannschaft), 5x Weltmeisterin (zuletzt 2019), 8x Europameisterin (zuletzt 2019)

Eklat bei der Fecht-WM: Ukrainische und russische Athletin boykottieren einander

Das Erstrunden-Duell zwischen Charlan und der Russin Anna Smirnowa bei der WM, die vom 22. bis zum 30. Juli in Mailand stattfindet, endete mit 15:7 für die Ukrainerin. Doch das Gefecht hatte noch eine weitere Runde: Smirnowa wollte Charlan die Hand reichen. Diese allerdings schüttelte ihren Kopf, lehnte den Handschlag ab und streckte der Russin nur ihren Säbel zum Abklatschen entgegen. Darüber hinaus rief die rund 20-köpfige Entourage der 32-Jährigen mehrmals „Slawa Ukraini“, was auf Deutsch „Ruhm der Ukraine“ bedeutet.

Smirnowa reagierte mit einem Protest: Die russische Athletin weigerte sich anschließend vehement, die Planche zu verlassen. Die Fechterinnen, die nach ihr an der Reihe sein sollten, warteten bereits darauf, die Fechtbahn betreten zu dürfen – lange vergebens. Die Russin blieb zunächst verdutzt stehen. Nach einiger Zeit nahm sie auf einem Stuhl Platz, entfernte sich aber nicht von der Bahn. Erst nach rund 45 Minuten und, nachdem der Kampfrichter lange auf Smirnowa eingeredet hatte, räumte diese das Feld.

Nach ihrem Gefecht bei der WM folgte eine Auseinandersetzung zwischen der Ukrainerin Olha Charlan (l.) und der Russin Anna Smirnowa (r.). © Imago / AFLOSPORT (2)

Ukrainische Kämpferin nach verweigertem Handschlag von Fecht-WM disqualifiziert

Nach ihrem Sieg wurde die ukrainische Olympiasiegerin von 2008 sowie mehrfache Weltmeisterin aufgrund des verweigerten Handschlags disqualifiziert. Schließlich handelt es sich dabei um einen zu ahnenden Verstoß gegen die Regularien des Weltfechtverbandes (FIE).

Charlans designierte Zweitrunden-Gegnerin, die Bulgarin Joana Iliewa, zog somit kampflos in das Achtelfinale ein. Zwischenzeitlich hatte es sogar noch danach ausgesehen, dass die Ukrainerin ihr Duell in der Runde der letzten 32 bestreiten hätte dürfen. Ihr Gefecht gegen Iliewa war lange angesetzt gewesen. Allerdings erschien Charlan zu Kampfbeginn nicht, sie war zuvor aus der WM ausgeschlossen worden.

Ukrainische Regierung untersagte Duelle gegen Russland bei Fecht-WM zunächst

Sportliche Auseinandersetzungen zwischen Russland sowie Belarus und der Ukraine sind seit Ausbruch des Ukraine-Krieges nur im Tennis die Regel. Bei der Fecht-WM dürfen Athletinnen und Athleten aus Belarus und Russland in den Einzelwettbewerben unter neutraler Flagge antreten.

Zunächst hatte die ukrainische Regierung ihrem Team noch verboten, gegen Belarus und Russland zu kämpfen. Allerdings war sie am Mittwoch eingelenkt. Fortan ist es den teilnehmenden Ukrainerinnen und Ukrainern lediglich untersagt, gegen Sportlerinnen und Sportler anzutreten, „die die Russische Föderation oder die Republik Belarus repräsentieren“. Somit war das Duell zwischen Charlan und Smirnowa möglich geworden.

Vor WM: Ukrainisches Fecht-Ass forderte Kampf „an allen Fronten“ gegen Russland

Charlan selbst hatte vor dem Turnier die Bedeutung von ukrainisch-russischen Duellen im Sport betont: „Es ist wichtig für unsere Nation, dass wir nicht auf der Couch sitzen bleiben“, so die 32-Jährige gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Dabei hatte sie auch Parallelen zu den Gefechten im Ukraine-Krieg gezogen.

Die Ukrainerinnen und Ukrainer sollen „an allen Fronten“ gegen Russland kämpfen, sagte Charlan. Ihren Handschlag-Boykott hatte sie bereits angedeutet – und als Inspiration hierfür Tennis angeführt. Dort sei es aus ukrainischer Sicht üblich, russischen Kontrahentinnen und Kontrahenten nach Matches gegeneinander den Handschlag zu verweigern.

Belarus und Russland waren bereits vor einigen Monaten wieder zu FIE-Wettkämpfen zugelassenen worden. Diese Entscheidung hatte in der deutschen Fechtszene durchaus für Verwunderung gesorgt. (wuc)