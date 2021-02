Australian Open JETZT im Live-Ticker: Djokovic im Finale gegen Medvedev - Sofort das erste Ausrufezeichen

Der erste Grand Slam des Jahres! Wer gewinnt heute die Australian Open? Am Sonntag steigt ab 9.30 Uhr das Herren-Finale zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev. Der Live-Ticker.

Novak Djokovic (SRB) 3 Daniil Medvedev (RUS) 1

>>> AKTUALISIEREN <<<

Djokovic - Medvedev 3:1: Jetzt kommt Medvedev hier endlich an. Der Russe ballert Djokovic zwei Asse um die Ohren - erstes Spiel für den Herausforderer.

Djokovic - Medvedev 3:0: Ist das stark! DREI ZU NULL! Medvedev macht hier noch keinen Stich, Djokovic spielt am Ende sogar Serve-and-Volley - der Dominator ist da!

Djokovic - Medvedev 2:0: Medvedev ist in seinem ersten Aufschlagspiel hier etwas zu unpräzise und ermöglicht Djokovic somit gleich zwei Breakbälle. Den ersten kann der Russe abwehren, den zweiten nicht. 2:0 für Nole!

Djokovic - Medvedev 1:0: Über 7000 Zuschauer sind da. Djokovic beginnt - und wie! Erster Aufschlag, erstes Ass. Der Serbe zeigt sich gleich extrem zielstrebig und holt das erste Spiel.

Australian Open jetzt im Live-Ticker: Djokovic gegen Medvedev

09.36 Uhr: „Wir erwarten ein grandioses Finale“, sagt Tennis-Experte Boris Becker vor Beginn des Matches bei Eurosport. Wir auch! Und jetzt geht es endlich los. Viel Spaß beim Herren-Endspiel der Australian Open 2021!

09.28 Uhr: Die Spieler wärmen sich aktuell noch in den Katakomben der Rod Laver Arena auf. In zehn Minuten marschieren sie dann ein.

09.14 Uhr: Sehen wir heute eine Premiere? Medvedev hat noch keinen Grand-Slam-Titel, der Djoker hat alleine die Australian Open schon acht Mal gewonnen.

Update vom 21. Februar, 09.09 Uhr: Zur Einstimmung auf das Finale sehen wir uns hier nochmal das Halbfinale zwischen Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas an. Der Russe setzte sich am Ende durch - er könnte Novak Djokovic heute durchaus Probleme bereiten. Wir sind gespannt!

Update vom 21. Februar, 8.26 Uhr: In rund einer Stunde geht es hier los in der Rod Laver Arena! Wer setzt sich heute die Krone der Australian Open auf? Daniil Medvedev fordert den Dominator Novak Djokovic - es wird mit Sicherheit spannend! Beim großen Finale spielt übrigens auch ein Deutscher eine gewichtige Rolle.

Nico Helwerth aus Stuttgart wird heute der Stuhlschiedsrichter sein. Es ist sein erstes Herrenfinale bei einem Grand Slam. Der 35-Jährige war schon bei allen vier Majors aktiv und auch bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Seit 2019 gehört er zu dem Team des Internationalen Tennisverbands ITF, das auch bei Grand Slams eingesetzt wird.

Australian Open: Finale der Herren im Live-Ticker - Gelingt Medvedev die Überraschung gegen Djokovic?

Erstmeldung vom 20. Februar, 11.54 Uhr: Melbourne - Er hat es wieder einmal geschafft! Novak Djokovic steht im Finale der Australian Open*. Der Serbe hat das Tennis-Märchen von Qualifikant Aslan Karazev souverän beendet und kann seine besondere Down-Under-Geschichte mit dem neunten Titel* krönen. Er trifft im Finale am Sonntag auf Daniil Medvedev.

Djokovic, der Vorjahressieger, ließ seinem russischen Halbfinal-Kontrahenten am Donnerstag in Melbourne mit dem 6:3, 6:4, 6:2 keine Chance und zog als erster Spieler bei den Herren ins Endspiel ein. Gegen Karazev - die Nummer 114 der Weltrangliste - hatte der Branchenführende deutlich weniger Probleme als zwei Tage zuvor beim Viertelfinalerfolg über den Hamburger Alexander Zverev.

In weniger als zwei Stunden machte der 33-Jährige bei der Rückkehr der Fans in die Rod-Laver-Arena* nach dem fünftägigen Lockdown seinen neunten Finaleinzug beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison perfekt.

Australian Open: Finale der Herren im Live-Ticker - Djokovic gegen Medvedev

Am Sonntag wartet dann Medvedev - der nächste Russe. Der ATP-Finals-Sieger gewann am Freitag im Halbfinale von Melbourne gegen den griechischen Weltranglisten-Sechsten Stefanos Tsitsipas 6:4, 6:2, 7:5. Damit zog der 25-Jährige in sein zweites Grand-Slam-Finale nach den US Open 2019 ein und hat erneut die Chance auf seinen ersten Titel bei einem der vier bedeutendsten Turniere. (akl/dpa) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzes.