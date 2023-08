Olympia-Zulassung für Russland? Ski-Legende Wasmeier schießt gegen Bach

Paris 2024

Der ehemalige Ski-Star Wasmeier kritisiert IOC-Präsident Bach für den Umgang russischer Sportlerinnen und Sportler in Hinblick auf die Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Paris – Noch immer ist die Situation der russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten bezüglich ihrer Teilnahme an den Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris unklar. Die nationalen Olympischen Verbände der beiden Länder haben letzten Monat keine Einladung zu dem Weltsportereignis in der französischen Hauptstadt erhalten. Eine Olympia-Teilnahme von Sportlerinnen und Sportlern aus Russland und Belarus schließt das aber nicht gänzlich aus. Ein Start der Profis unter bestimmten Bedingungen und neutraler Flagge ist die von IOC-Präsident Thomas Bach angestrebte Kompromisslösung. Dafür erntete er nun scharfe Kritik des früheren Ski-Läufers Markus Wasmeier.

Eklat bei Fecht-WM zwischen ukrainischer und russischer Kämpferin zeigt neue Probleme auf

Für den Doppel-Olympiasieger Markus Wasmeier gibt es zum Ausschluss russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten keine Alternative, wie sich der 59-Jährige gegenüber der Deutschen Presse-Agentur deutlich positionierte: „Du kannst einfach keine Sportler aus diesen Ländern bei Olympia zulassen. Hier geht es um einen brutalen Angriffskrieg und auch darum, sich solidarisch mit den ukrainischen Athleten zu zeigen.“

Selbst innerhalb der einzelnen Sportverbände gibt es unterschiedliche Herangehensweisen und Umsetzungen im Umgang mit den betroffenen Sportlerinnen und Sportlern. Bei der Fecht-WM in Italien kam es vergangenen Monat beim Aufeinandertreffen der ukrainischen Kämpferin Olha Charlan und der Russin Anna Smirnowa zum Eklat, der gut aufzeigte, dass Bachs präferierter Weg zwar einige Probleme löst, aber gleichzeitig neue schafft.

Wasmeier kritisiert Olympia-Chef Bach

Für Wasmeier ist der Umgang von Bach mit dieser Thematik deutlich zu zurückhaltend: „Russland führt einen abscheulichen Angriffskrieg gegen die Ukraine und verstößt damit auch gegen den olympischen Gedanken. Und Herr Bach macht einen auf guten Kumpel mit Wladimir Putin. Das zerreißt mich emotional.“

Die Ski-Legende hat unter anderem beim Bau eines Waisenhauses in der Ukraine geholfen und schickt regelmäßig Hilfslieferungen in die Region Donbas: „Seit dem Angriffskrieg schicken wir sogar wöchentlich einen Vierzigtonner mit Medikamenten oder medizinischen Instrumenten rüber.“ Eine endgültige Entscheidung für das Vorgehen mit den russischen und belarussischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris steht weiter aus (jsk)

