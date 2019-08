Absage-Schock für die USA: Bester NBA-Rebounder fehlt bei der WM

Nächster Nackenschlag für Coach Popovich: Zwei weitere NBA-Stars fehlen bei der Basketball-WM - die Absage eines Spielers ist für die USA besonders bitter.

Für den US-Basketballverband hagelt es weitere Absagen für die Weltmeisterschaft: Die NBA-Stars Andre Drummond von den Detroit Pistons und Montrezl Harrel von den Los Angeles Clippers werden beim am 31. August startenden Turnier in China nicht dabei sein. Das gab der Verband am Donnerstag bekannt.

Drummond, der beste Rebounder der NBA in den letzten beiden Spielzeiten, und Flügelspieler Harrel sind bereits die Spieler Nummer zehn und elf, die für die WM absagten. Neu zum Team von Coach Gregg Popovich, das sich ab Montag zu einem Trainingslager in Las Vegas trifft, stoßen Bam Adebayo (Miami Heat) und Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies).

Viele NBA-Superstars fehlen

Zuletzt hatten sich der frühere NBA-Champion Kevin Love (Cleveland Cavaliers), DeMar DeRozan (San Antonio Spurs), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Bradley Beal (Washington Wizards) und Tobias Harris (Philadelphia 76ers), der in der vergangenen Spielzeit Teamkamerad des zum FC Bayern gewechselten Greg Monroe war, abgemeldet. Center Monroe wird künftig mit Diego Flaccadori zusammenspielen, dessen Verpflichtung die Münchner Ende Juli bekanntgaben.

Davor hatten bereits Anthony Davis (Los Angeles Lakers), James Harden, Eric Gordon (beide Houston Rockets) sowie CJ McCollum (Trail Blazers) abgesagt. Dass Superstars wie LeBron James (Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) oder Russell Westbrook (Houston Rockets) nicht spielen werden, stand schon länger fest. Kevin Durant (Brookyln Nets) und Klay Thompson (Warriors) fehlen verletzt.

Endgültiger „Team USA“-Kader am 17. August

Die endgültige Auswahl von Trainer Popovich, reduziert auf 12 Spieler, wird am 17. August bekannt gegeben. Das "Team USA" gewann sowohl 2010 und 2014 WM-Gold als auch 2008, 2012 und 2016 Olympia-Gold in Folge.