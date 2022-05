Beachvolleyball bei den European Championships in München: Zeitplan, Modus, Tickets

Beachvolleyball-EM 2021 (Symbolbild). © Peter Weber / IMAGO

Im Sommer 2022 verwandelt sich der Königsplatz in München in den Schauplatz der Beachvolleyball-EM. Im Rahmen der European Championships geht es um Medaillen.

München – Im August 2022 werden in der bayerischen Landeshauptstadt die zweiten European Championships 2022 ausgetragen. Eine der neun Sportarten, die in diesem Rahmen ihre Europameisterschaft abhalten werden, ist Beachvolleyball. Für die Organisation des Beachvolleyball-Turniers ist der CEV verantwortlich – der Europäische Volleyball-Verband.

Beachvolleyball bei den European Championships: Allgemeines

Die letzten Beachvolleyball-Europameisterschaften in Deutschland fanden 2010 in Berlin statt. Nun kehrt das Sportevent als Teil der European Championships nach zwölf Jahren auf deutschen Boden zurück. Dieses Mal kämpfen die besten europäischen Beachvolleyballer und -volleyballerinnen im Süden des Landes um einen begehrten Platz auf dem Podium.

Die Spielregeln sind für beide Geschlechter gleich. Ein Team gewinnt einen Satz, wenn es zuerst 21 Punkte erzielt hat. Steht es 20:20, geht das Spiel weiter, bis eine Mannschaft mit einem Vorsprung von zwei Punkten den Sieg für sich entscheidet. Um bei einer Partie als Gewinnerteam hervorzugehen, müssen zwei Sätze gewonnen werden. Steht es nach den ersten beiden Sätzen unentschieden, entscheidet ein finaler dritter Satz bis 15 Punkte über den Ausgang des Spiels.

Beachvolleyball bei den European Championships: Mannschaften und Stars

Eine Mannschaft im Beachvolleyball besteht aus zwei Spielern beziehungsweise Spielerinnen. Insgesamt kommen 128 Athleten und Athletinnen nach München zu den European Championships. Sowohl die Herren als auch die Damen bilden 32 Teams. Diese 32 wiederum sind in acht Vierer-Gruppen aufgeteilt. Die Mannschaften, die nach zwei Spielen in der Gruppenplatzierung auf Rang vier landen, scheiden aus. Die Gruppenbesten sind direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Die Zweit- und Drittplatzierten ziehen in die K.-o.-Runde um das Achtelfinale ein. Nach dem Achtelfinale folgen das Viertel-, Halb- und schließlich das Finale.

Deutschland zählt zu den erfolgreichsten Nationen im Beachvolleyball-Sport. 2016 gewannen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst in Rio Olympiagold. Karla Borger und Julia Sude erspielten 2021 die EM-Bronzemedaille und sind auch 2022 wieder im Nationalkader am Start. Ein weiterer Star des Beachvolleyballs ist Clemens Wickler. Er erhielt mehrmals die Auszeichnung als bester Beachvolleyballspieler des Jahres. Zudem ist er Vizeweltmeister 2019 und mehrfacher Deutscher Meister. Welche Duos im August tatsächlich bei der EM antreten, steht noch nicht endgültig fest (Stand 04/2022). Die Entscheidung wird mit Fokus auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 getroffen.

Neben den deutschen Top-Athleten ist das Herrenteam bestehend aus Anders Mol und Christian Sørum aus Norwegen klarer Titelfavorit. Die beiden gewannen die EM bisher viermal in Folge. 2021 holten sie olympisches Gold.

Beachvolleyball bei den European Championships: Spielplan

Die Europameisterschaft im Beachvolleyball im Rahmen der European Championships erstreckt sich über eine Woche vom 15. bis zum 21. August. An allen sieben Tagen finden Wettbewerbe statt. Der Spielplan lautet wie folgt:

Montag, 15. August 2022, 17:15 - 22:00 Uhr: Gruppenspiele Damen

Dienstag, 16. August 2022, 10:00 - 22:00 Uhr: Gruppenspiele Damen, Gruppenspiele Herren

Mittwoch, 17. August 2020, 10:00 - 22:00 Uhr: Gruppenspiele Damen, Gruppenspiele Herren

Donnerstag, 18. August 2022, 10:00 - 22:00 Uhr: 1. K.-o.-Runde Damen, Achtelfinale Damen, 1. K.-o.-Runde Herren

Freitag, 19. August, 2022, 10:00 - 20:15 Uhr: Viertelfinale Damen, Halbfinale Damen, Achtelfinale Herren

Samstag, 20. August 2022, 11:15 - 20:00 Uhr: Spiel um den 3. Platz Damen, Finale Damen, Viertelfinale Herren

Sonntag, 21. August, 11:00 - 19:00 Uhr: Halbfinale Herren, Spiel um den 3. Platz Herren, Finale Herren

Beachvolleyball bei den European Championships: Austragungsort und Tickets

Als Schauplatz der sandigen Duelle dient der Königsplatz. Er befindet sich mitten im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt. Das weitläufige Outdoor-Gelände ist der ideale Platz für die Beachvolleyball-Wettbewerbe.

Von Montag bis Donnerstag ist der Eintritt frei. Für 30 Euro können Zuschauer aber ein Save-your-Seat-Ticket erwerben und sich einen Sitzplatz reservieren. Von Freitag bis Sonntag gibt es Tagestickets zwischen 20 und 40 Euro. Eine Karte für die komplette Woche der Beachvolleyball European Championships liegt bei 200 Euro.