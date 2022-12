Becker in Deutschland: Verwirrungen um erste Berichte – Mutter Elvira spricht über Boris‘ Zustand

Von: Antonio José Riether

Nach Boris Beckers Haftentlassung und Abschiebung kann dieser nun einen Neuanfang starten. Mit einem Exkluxivinterview sorgt die Tennis-Legende nun zumindest für erste Einnahmen.

München - Boris Becker ist nach mehr als sieben Monaten wieder auf freiem Fuß und befindet sich wieder in seinem Heimatland. Die vorzeitige Entlassung der deutschen Tennis-Legende sorgte in dieser Woche für mächtig Verwirrung, zunächst war am Mittwoch über die Freilassung berichtet worden, nun soll er jedoch erst am Donnerstag nach Deutschland ausgeflogen worden sein. Am Freitag darf er jedenfalls seinen ersten kompletten Tag in Freiheit genießen.

Boris Franz Becker Geboren: 22. November 1967 in Leimen Größte Erfolge: Wimbledon (1985, 1986, 1989), US Open (1989), Australian Open (1991, 1996); Olympia-Doppel-Gold (1992) Partnerin: Lilian de Carvalho Monteiro Kinder: Anna Ermakowa, Amadeus Benedict Edley Luis Becker, Noah Becker, Elias Becker

Boris Becker: Verwirrung um seine Ankunft nach Abschiebung nach Deutschland

Einem Bericht von Bild zufolge wurde der 55-Jährige erst am frühen Donnerstagmorgen aus dem Huntercombe Prison bei London entlassen und landete um kurz vor ein Uhr mittags mit einer Privatmaschine auf deutschem Boden. Über seinen aktuellen Aufenthaltsort wird aktuell gemutmaßt, entgegen vorheriger Berichte soll er am Frankfurter Flughafen angekommen sein.

Weiter wurde berichtet, dass sich Becker nicht von seinen Mitinsassen verabschieden konnte, da er bereits in den Morgenstunden abtransportiert wurde. Auch seine Kleidung ließ er in der Haftanstalt und nahm lediglich seine persönlichen Gegenstände sowie private Fotos mit. Den Mitgefangenen hinterließ Becker in den Tagen vor seiner Abschiebung offenbar seine Turnschuhe, Jacke und Mütze.

Nach Abschiebung aus England: Boris Becker ist zurück in Deutschland. © Tayfun Salci/imago

Boris Becker: Anwalt bestätigt entlassung - Einreiseverbot für England

Seit Mitte November hatte Becker die Zulassung für das Abschiebe-Schnellverfahren, nach einiger Wartezeit ging nun alles sehr schnell. Sein Anwalt Christian-Oliver Moser bestätigte am Donnerstag den gesamten Abschiebe-Vorgang. „Unser Mandant Boris Becker wurde aus der Haft in England entlassen und ist heute nach Deutschland ausgereist. Damit hat er seine Strafe verbüßt und ist in Deutschland keinerlei strafrechtlichen Restriktionen unterworfen“, so die Mitteilung.

Der dreifache Wimbledon-Sieger kann sich nun nach extremen Monaten in Haft in seiner Heimat an das Leben in Freiheit gewöhnen. Nach England darf er ohnehin vorerst nicht zurückkehren, sein Einreiseverbot hilt offenbar so lange, wie die ursprüngliche Strafe gedauert hätte. Beckers Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro lebt in England, sie wird ihn wohl künftig besuchen müssen.

Boris Becker sagt für TV-Interview bei Privatsender zu - ihm winkt eine hohe Gage

Becker taucht bei seiner Rückkehr nach Deutschland jedoch nicht unter, im Gegenteil. Privatsender Sat.1 kündigte bereits ein ausführliches Interview mit dem Leimener an, das Anfang kommender Woche ausgestrahlt werden soll. Dafür erhält die Tennis-Ikone offenbar einen mittelhohen sechsstelligen Betrag.

Boris Becker kehrt bald zurück in seine Heimat - Mutter Elvira: „Alles in Ordnung“

Auch ein Trailer einer Dokumentation, die kurz vor der Urteilsverkündung Ende April entstand, wurde in den vergangenen Tagen publik. Dieser zeigt hochemotionale Einblicke in Beckers Gefühlswelt, in einem Ausschnitt spricht er weinend über seinen „Tiefpunkt“.

Nun geht es jedoch wieder bergauf. Nach seinem Steuervergehen und der abgesessenen Gefängnisstrafe kann sich Becker wieder auf seine Familie freuen, auch wenn sich seine Kinder offenbar im Ausland befinden. Laut Bild wird er zwar nicht in seinem Elternhaus in Leimen wohnen, dennoch kehrt er bald zu seiner Mutter Elvira zurück. „Alles in Ordnung, Boris geht es gut“, bestätigte die 87-Jährige der Zeitung, in Kürze wird sie ihren Boris wieder in den Armen halten. (ajr)