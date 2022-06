Revolution im Kinderfußball: „Einführung der neuen Spielformen ist ein überfälliger Schritt“

Von: Sebastian Schuch

Florian Weißmann BFV-Verbands-Jugendleiter © BFV

Ab der Saison 2024/25 werden im Kinderfußball, konkret von G- bis E-Jugend, neue Spielformen im Kinderfußball bundesweit verpflichtend eingeführt.

Damit soll der Fußball für Kinder attraktiver gestaltet und gleichzeitig deren Entwicklung gefördert werden. Florian Weißmann, Verbands-Jugendleiter beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV), begrüßt das im Interview auf der Verbandsseite.

„Die Einführung ist ein überfälliger Schritt, nachdem sich bereits seit vielen Jahren immer mehr Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung unserer Kinder ergeben“, sagt der 42-Jährige. Dabei betont er, dass Trainer und Vereinsverantwortliche bei der Konzeption miteingebunden gewesen seien und kleine Spielformen schon seit mehreren Jahren ausprobiert worden seien. „Kurzum: Vereine und Verbände haben einen gemeinsamen Weg eingeschlagen. Die verbindliche Einführung ist die Konsequenz der bisherigen Pilotierung.“ Außerdem verweist der Verbandsjugendleiter darauf, dass die neuen Spielformen nicht nur das als Funino bekannte Drei-gegen-Drei sei, sondern es auch andere Ausprägungen gebe. „Hier ist auch heute noch eine intensive Aufklärungsarbeit über das Gesamtkonzept des wachsenden Kinderfußballs notwendig.“

In der Pilotphase seien vor allem zwei Bedenken groß gewesen, erklärt Weißmann. Die nötige Investition in Minitore sowie eine fehlende Ausbildung von Torhütern. Erstes sei mittlerweile der Erkenntnis gewichen, dass Jugendarbeit einen Verein zukunftssicherer mache. Bei der Torhüter-Frage beruhigt der Verbands-Jugendleiter: Das Konzept sehe „ganz klar das Torhüterspiel ab dem älteren F-Junioren-Jahrgang vor“. Unstimmigkeiten aufgrund fehlender Schiedsrichter oder Tabellen erwartet Weißmann nicht, schließlich sei die Fair-Play-Liga ohne Schiedsrichter und Tabellen bei G- und F-Junioren bereits weit verbreitet.

Auch wenn sich die Regeln in vielen Bereichen grundlegend vom klassischen Fußball unterscheiden, geht Weißmann von einer schnellen Adaption aus bei Spielern und Verantwortlichen aus: „Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass sich nach wenigen Spieltagen eine gewisse Routine einstellt.“ Außerdem weiß er, dass sich zumeist die Erwachsenen mit Veränderungen schwertun, „die Kinder wollen zuvorderst kicken, die Spielform ist zweitrangig“. Und mit der neuen Form stehen mehr Kinder gleichzeitig auf dem Platz.

Die Spielformen

Fußball 3: Bei dieser Variante für G- und F-Junioren spielen die Mannschaften drei-gegendrei plus Rotationsspieler. An beiden Enden des Spielfelds (30 mal 20 Meter) stehen je zwei Minitore. Einen Torwart gibt es nicht, Tore zählen nur, wenn diese innerhalb der sogenannten Schusszone (sechs Meter von der Grundlinie entfernt) erzielt werden. Beträgt die Differenz drei oder mehr Tore, darf die unterlegene Mannschaft auf vier Spieler erhöhen; ist das nicht möglich, reduziert die führende Mannschaft auf zwei Spieler.

Fußball 4: Diese Spielform gibt es bei F- und E-Junioren. Gespielt wird vier-gegen-vier plus Rotationsspieler. Das Spielfeld ist 25 bis 30 Meter lang und 20 bis 25 Meter breit. Es wird zwischen zwei Varianten unterschieden. In der ersten Form gibt es vier Minitore ohne Torwart, die Schusszone ist sechs Meter von der Grundlinie entfernt. In der zweiten Variante wird auf zwei Kleinfeldtore gespielt, die gegnerische Hälfte ist gleichzeitig die Schusszone. Der Torspieler rotiert nach jedem Spiel

Fußball 5: Bei dieser Form für E-Junioren spielen beide Teams mit vier Feldspielern, einem Torspieler, der nach jedem Spiel wechselt, sowie Rotationsspielern. Am Ende des etwa 40 mal 25 Meter großen Spielfelds stehen zwei Kleinfeldtore, die gegnerische Hälfte gilt als Schusszone. Gespielt wird parallel im sogenannten Champions-League-Modus, bei dem die Sieger ein Feld aufsteigen, die Verlierer steigen ein Feld ab. Alle Spielformen finden ohne Schiedsrichter statt. (Sebastian Schuch)