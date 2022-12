Boris Becker spricht in „weltweit einzigem Interview“ über seine Zeit im Gefängnis

Von: Antonio José Riether

Wenige Tage nach seiner Abschiebung stellt sich Boris Becker vor die Kameras. In einem exklusiven Fernsehinterview spricht er über seine Zeit im Gefängnis.

München - Mitte vergangener Woche wurde die deutsche Tennis-Legende Boris Becker vorzeitig aus der Haft entlassen. Der Leimener war Ende April zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, nachdem er Teile seines Vermögens in seinem Insolvenzverfahren nicht ordnungsgemäß angegeben hatte. Nach fast acht Monaten in zwei verschiedenen Haftanstalten wurde er nun abgeschoben, ein Privatsender kündigte daraufhin ein exklusives Interview für Dienstagabend an.

Boris Franz Becker Geboren: 22. November 1967 in Leimen Größte Erfolge: Wimbledon (1985, 1986, 1989), US Open (1989), Australian Open (1991, 1996); Olympia-Doppel-Gold (1992) Partnerin: Lilian de Carvalho Monteiro Kinder: Anna Ermakowa, Amadeus Benedict Edley Luis Becker, Noah Becker, Elias Becker

Boris Becker: Tennis-Legende gibt Sat.1 nach seiner Entlassung ein exklusives Interview

Nur fünf Tage nach seiner Entlassung sowie der Rückkehr nach Deutschland am Donnerstag wird sich Becker bereits am Dienstag dem TV-Publikum stellen. Zur Prime Time um 20.15 Uhr spricht der 55-Jährige bei Sat.1 über die wohl schwerste Zeit in seinem bisherigen Leben, Moderator Steven Gätjen wird das Interview führen.

Gätjen, der Becker schon im Vorfeld des Interviews in der Haftanstalt Huntercombe besucht hatte, gab vor dem „Sat.1 Spezial. Boris Becker“ einen Ausblick auf das Gespräch mit dem sechsfachen Grand-Slam-Sieger (3x Wimbledon, 1x US Open, 2x Australien Open).

Boris Becker hatte „große Angst“: Moderator Steven Gätjen besuchte ihn bereits im Gefängnis

Die Gefängniszeit habe Becker „wirklich mitgenommen“, wird der Moderator in einer Mitteilung des Senders zitiert, auch über die Situation der Tennis-Ikone in der zweiten Haftanstalt Huntercombe sprach Gätjen ausführlich. „Dort sitzen ja nicht nur Menschen ein, die finanzielle Straftaten begangen haben, sondern auch Sexualstraftäter, Mörder und Menschen, die große Raubüberfälle begangen haben. Boris Becker erzählte mir, dass er große Angst davor hatte, in einer Sammelzelle zu landen“.

Die ersten Tage in Haft war Becker alleine gewesen, erzählt Gätjen. In dieser Zeit habe er keinen Kontakt zur Außenwelt gehabt, „mit einer Stunde Ausgang pro Tag“. Das einzige Ziel war für ihn zu diesem Zeitpunkt, „rauszukommen und zu arbeiten, Er wollte einfach nur an die frische Luft. Er hat gesagt, er hätte alles dafür gemacht“, erinnert sich der TV-Ansager.

Boris Becker wurde letzte Woche aus der Haft entlassen und nach Deutschland abgeschoben. © Tayfun Salci/imago

Gätjen über Boris Becker: „Will klarmachen, dass er keinen Promibonus genossen hat“

Becker machte laut Gätjen „den Eindruck, dass er sich die Erlebnisse der letzten Monate von der Seele reden wollte“. Zudem sei es ihm „extrem wichtig, klarzumachen, dass er in der Haft keinen Promibonus genossen hat“, ergänzt der ehemalige „Schlag den Raab“-Moderator.

Er erwartet einen Becker, „der sehr emotional und ehrlich über seine Zeit im Gefängnis sprechen wird, der aber auch sich und seine Situation intensiv reflektiert hat“. Weiter habe er in seiner Rolle als Reporter das Gefühl gehabt, „dass jemand vor mir sitzt, der einen Neuanfang anstrebt“. Angesichts des Austauschs zwischen dem Interviewer und dem gefallenen Sportstar ist ein gefühlsbetonter aber vor allem respektvoller Dialog zu erwarten. (ajr)