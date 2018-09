Schock für Box-Champion Manuel Charr! WM-Kampf wegen positiver Doping-Probe geplatzt

Box-Weltmeister Manuel Charr ist positiv auf Doping getestet worden. Der WM-Kampf gegen Fres Oquendo ist damit geplatzt. Charr selbst zeigt sich schockiert.

Paukenschlag in der Box-Welt! Eigentlich wollte Boxer Manuel Charr am nächsten Samstag (29. September 2018) seinen WBA-Gürtel gegen den Amerikaner Fres Oquendo verteidigen, doch daraus wird nun nichts. Der Grund: Doping! Bei einer Kontrolle wurde Charr in der A-Probe positiv getestet, wie die Bild berichtet. Aus der Traum vom WM-Kampf.

Manuel Charr: „Ich habe noch nie etwas genommen“

Der Doping-Sünder selbst versteht die Welt nicht mehr. Gegenüber Bild sagte er: „Ich komme gerade vom Training. Ich bin total geschockt. Ich habe noch nie etwas genommen.“ In der Nacht zum Donnerstag kam die Hiobsbotschaft. Die VADA (Voluntary Anti-Doping Association) hatte eine Urin-Probe aus dem Training vom 31. August positiv getestet. Bei den Doping-Mitteln handelt es sich wohl um die anabolen Steroide Epitrenbolon und Drostanolon. Doping-Experte Fritz Sörgel spricht von „absolutem Hardcore-Doping“.

Der WM-Kampf in Köln und die von Charr angekündigte „Riesen-Show“ ist damit definitiv geplatzt, möglicherweise wird aber noch die B-Probe geöffnet. Sollte diese ebenfalls positiv ausfallen, droht Charr eine Sperre von einem halben bis zu einem Jahr. Den WBA-Titel hatte sich der 33-Jährige im letzten November durch einen Sieg gegen Alexander Ustinov gesichert. Dass er nun seinen Gürtel auf diese Weise abgeben muss, war sicherlich auch nicht geplant.

nc