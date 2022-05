Carlos Alcaraz: Freundin, Frau, Kinder, Familie? Das wissen wir über das junge Tennis-Ass

Carlos Alcaraz © IMAGO/Mutsu Kawamori

De erst 18-jährige Tennisprofi wird oft und gerne mit Superstar Rafael Nadal verglichen, der in ihm sogar seinen Nachfolger sieht. Wissenswertes über Carlos Alacaraz’s Karriere.

München – Der am 5. Mai 2003 in El Palmar geborene Carlos Alcaraz spielt bereits seit seinem vierten Lebensjahr Tennis. Für die bis dato beeindruckendsten Schlagzeilen seiner Karriere sorgte der Spanier fünfzehn Jahre später: Nach dem 7:5, 6:4-Finalerfolg (3. April 2022; Anm.) über den Norweger Casper Ruud in Miami ist Alcaraz der drittjüngste Spieler, der ein Masters 1000-Turnier (= die höchste Kategorie nach den Grand Slams) gewinnen konnte. Nur US–Legende Michael Chang (1990 in Toronto) und Superstar Rafael Nadal (2005 in Monte Carlo) waren bei ihren Triumphen ein paar Wochen jünger. Die „Auswirkungen“ dieser Leistung: Nach seinem Erfolg kletterte Alcaraz auf den elften Platz der Weltrangliste. Und: Sogar der spanische König Felipe gratulierte dem Jungstar zu dessen erstem Masters-Titel. Wenige Wochen später das nächste Highlight: Carlos Alcaraz gewinnt das ATP 500-Turnier in Barcelona und zieht erstmals unter die Top Ten der Weltrangliste ein.

Carlos Alcaraz – seine Karriere

Sein Vater heißt Carlos Alcaraz senior, seine Mutter Virginia. Er hat drei Geschwister: Alvaro, Sergio und Jaime. Mit vier Jahren stand Carlos Alcaraz bereits auf dem Tennisplatz. Seitdem wollte er nur noch Tennis spielen. Sein Vater sagt: „Es war schon im Alter von fünf, sechs Jahren klar, dass er besondere Fähigkeiten hat.“ Der ehemalige U16-Europameister aus Spanien ist bereits seit 2018 auf der Tour unterwegs. Aufgrund seines spektakulären Spielstils galt Alcaraz schon bald als mögliche Zukunft dieses Sports. 2019 gewann er dann sein erstes ITF-Turnier. Nach drei Future-Titeln Anfang 2020 erhielt er eine Wildcard für das Turnier in Rio und schlug auf seinem Weg ins Achtelfinale unter anderem Albert Ramos-Vinola. Für seine Erfolge, zu denen auch noch drei gewonnene Challenger gehörten, wurde er mit dem ATP-Newcomer-of-the-Year-Award geehrt. Diesen gewannen unter anderem Alexander Zverev 2015 und Rafael Nadal 2003. Als jüngster Qualifikant seit Novak Djokovic schaffte er es bei den Australian Open 2021 ins Hauptfeld und überstand sein Erstrundenmatch. Dann sollte das Masters 1000-Turnier in Miami kommen: Der Sieg war für den Spanier nach Umag 2021 und Rio de Janeiro 2022 der dritte Titel auf der ATP-Tour und der erste bei einem Masters-Turnier. Dazu stand der 18-Jährige vor Miami schon in Indian Wells 2022 im Halbfinale, wo er nur knapp in drei Sätzen gegen Superstar Rafael Nadal den Kürzeren zog (4:6, 6:4, 3:6).

Carlos Alcaraz – sein sportlicher Hintergrund

Trainiert wird Carlos Alcaraz von Ex-Profi Juan Carlos Ferrero, mit dem er seit 2018 zusammenarbeitet. Der ehemalige Weltranglistenerste war wegen des Ablebens seines Vaters nicht in Florida, kam aber zum Finale. „Juan Carlos ist eine sehr wichtige Person für mich. Er ist nicht nur Coach, sondern auch ein Freund – also kann ich mit ihm über alles reden“, so Alcaraz. Großes Ziel vor Beginn der French Open war der Einzug unter die Top Ten der Weltrangliste. Dieses Ziel konnte er durch den Sieg ATP 500-Turniers in Barcelona schon Wochen davor erreichen: Am 25. April 2022 belegte er erstmals in seiner Karriere Platz 9 im ATP-Ranking. Trainer Juan Carlos Ferrero ist zuversichtlich, dass seinem Schützling weitere Karriere-Highlights schon bald gelingen werden, da der beste Belag von Alcaraz Sand sei und nun die Sandplatzsaison beginne. Auch die Entwicklung des spielfreudigen, grundlinien- und vorhandstarken sowie mental stabilen Spaniers lässt vermuten, dass er noch lange nicht am Ende seiner Karriereleiter angelangt ist: „Er ist schon sehr, sehr weit für sein Alter. Ausgelernt hat er aber natürlich noch nicht“ (Juan Carlos Ferrero). Sein Spielstil ist für einen Spieler seines Alters erstaunlich vielfältig. Dazu zählt u. a.

sein enorm hartes Schlagen von der Grundlinie



sein Hochrisiko-Tennis



die Variation von Tempo, Spin und Winkel



die eingesprungene doppelhändige Rückhand



sowie das gefühlvolle, ansatzlose Streuen von Stoppbällen

Carlos Alcaraz – das weiß nicht jeder über den Jungstar

Bereits als 12-Jähriger wurde Alcaraz vom Vermarktungsriesen IMG unter Vertrag genommen. IMG-Mann Albert Molina, der auch Rafael Nadal, David Ferrer oder Nicolas Almagro gefördert hatte, ist für ihn zuständig.



Alcaraz hat 2013 – im Alter von nur zehn Jahren – seinen ersten Vertrag mit Babolat unterzeichnet. Er spielte neun Jahre lang mit demselben Racket-Modell (Pure Aero; Anm.) und wechselte erst vor kurzem zum präzisionsorientierten Modell „Pure Aero VS“.



2017 holte er mit erst 14 Jahren seinen ersten Punkt für die ATP-Weltrangliste – etwas, das seinerzeit nicht einmal Rafael Nadal geschafft hatte.



2019 besiegte er beim Challenger-Turnier in Murcia zuerst Gleb Sakharov (ATP 267) und dann Pedro Martinez (ATP 140). Damit war Alcaraz der erste Spieler seit über zehn Jahren, der als 15-Jähriger einen Top-200-Spieler besiegen konnte.



Bei den US Open 2021 belegten Daten des computergestützten Systems Hawkeye, dass Carlos Alcaraz mit der Vorhand einzelne Bälle mit bis zu 125 km/h über das Netz donnert, mit der Rückhand sogar noch schneller.



Mit seinem Sieg beim ATP 500-Turnier in Rio de Janeiro knackte er 2022 erstmals die Top-20 der Weltrangliste – als jüngster Spieler seit Andrej Medvedev 1993.



„Da war ich nervöser als vor der Partie“, sagte Alcaraz, nachdem er nach seinem Sieg in Miami einen Anruf vom spanischen König Felipe erhalten hatte. „Es ist ziemlich aufregend, wenn dir der spanische König zu der harten Arbeit, die du jeden Tag leistest, gratuliert. Mit dem Anruf vom König hatte ich niemals gerechnet.“



„Ein historischer Moment für Dich, Carlitos“, twitterte Alcaraz-Vorbild Rafael Nadal nach dem Sieg des jungen Spaniers im Hard Rock Stadium von Miami. „Viele weitere Siege werden folgen.“



Die Prognose von Nadal: „Er wird sich zu einem der besten Spieler der Welt entwickeln. Auch weil er noch so viel Zeit hat.“



Am selben Datum wie seinerzeit Rafael Nadal (25. April 2002 bzw. 25. April 2005), nach dem selben Turnier (Barcelona) und im selben Alter (18) wie Nadal zog Alcaraz in dieser Saison erstmals unter die Top Ten der ATP-Weltrangliste ein.



Weshalb er seinen Zeigefinger nach wichtigen Punkten gerne an die Schläfe hält? Um auch den Gegnern zu signalisieren: Es ist alles Kopfsache.



Privat schaut Alcaraz gerne Filme. Sein Lieblingsschauspieler ist Will Smith, sein Lieblingsfilm: Rocky Balboa.