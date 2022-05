Daniel Altmaier: Freundin, Frau, Kinder, Familie? Das wissen wir über das deutsche Tennis-Ass

Teilen

Daniel Altmaier © IMAGO/Mladen Lackovic

Deutschlands viertbester Tennisprofi musste auf seinem Weg zum Erfolg viele Hürden überwinden. Wissenswertes über Daniel Altmaiers Karriere.

München – Der am 12. November 1998 in Kempen geborene Daniel Altmaier rangiert seit dem 29. November 2021 als aktuell insgesamt viertbester deutscher Spieler (Stand: 26.4.2022; Anm.) konstant unter den Top 100 der ATP-Weltrangliste. Nur Alexander Zverev, Oscar Otte und Dominik Koepfer stehen derzeit noch vor Altmaier (ATP 67). Hauptverantwortlich dafür sind Erfolge wie z. B. im Juli 2021 in Braunschweig sein erster Triumph bei einem Challenger-Turnier, ebenfalls im Juli 2021 seine ersten beiden ATP Tour-Halbfinale in Umag und Kitzbühel, im November 2021 der Turniersieg beim Challenger-Turnier in Puerto Vallarta (MEX), der Finaleinzug beim Challenger-Turnier in Phoenix (März 2022) oder Anfang Februar 2022 das Viertelfinale beim ATP 250-Turnier im indischen Pune. Stellt man Daniel Altmaier die Frage nach dem wichtigsten Motor seiner Karriere, bekommt man sofort die Antwort: „Ich bin ein Familienmensch. Die Familie geht bei mir über alles.“ Über eine Freundin ist aktuell nichts bekannt.

Daniel Altmaier – seine Familie, sein Background

Daniel Altmaier ist der Sohn eines ukrainischen Vaters (Jurij) und einer russischen Mutter (Galina). „Die Familie ist sehr groß“, erzählte er vor Jahren im Gespräch mit der Bild am Sonntag. „Wir sind 80 bis 100 Leute, wenn wir uns treffen. Mein Opa hat schon allein fünf Geschwister.“ Von den Großeltern habe er früh „viel Disziplin gelernt“. Sein Vater, ein ehemaliger Amateurboxer, habe ihn zum Tennis gebracht. „Er begann, hart mit mir zu arbeiten, denn wir hatten kein Geld, Tennis nur aus Spaß zu finanzieren“, sagte Altmaier. Sein Vater habe damals vom Tennis keine Ahnung gehabt, er „musste sich erst reinlesen“. Auch er selbst sei eher unbedarft gewesen: „Vor dem ersten Turnier wusste ich nicht mal, wie man die Punkte zählt.“ Daniel Altmaier galt schon früh als großes Talent:

2008 wurde er Deutscher Meister in der Altersklasse U10.

2014 wurde er Profi, zwei Jahre später gewann er in Belgien sein erstes ITF-Future-Turnier.

2017 gab es auf der ATP-Tour erste Achtungserfolge: Als Qualifikant scheiterte Altmaier beim Rasenturnier von Antalya erst im Viertelfinale.

Bis 2020 wollte er unter den Top 100 der Welt stehen. Auf dem Weg dorthin, aber auch in jüngerer Vergangenheit, bremsten Altmaier jedoch immer wieder Verletzungen aus: 2018 erlebte er sein schlimmstes Jahr, als ihn Blessuren an der Bauchmuskulatur und der Schulter fast die gesamte Saison außer Gefecht setzten.

Corona-Einschränkungen und auch eine Adduktoren-Verletzung bei einem Challenger-Turnier kurz vor den French Open machten ihm 2020 das sportliche Leben schwer. Trotzdem startete Altmaier bei seinem Grand Slam-Debüt vor zwei Jahren in Paris mit dem Einzug in das Achtelfinale durch: In der dritten Runde besiegte er mit 6:2, 7:6, 6:4 Matteo Berrettini und damit erstmals einen Top-10-Spieler. Im Achtelfinale unterlag er mit 2:6, 5:7, 2:6 dem Spanier Pablo Carreño Busta.

Daniel Altmaier – das weiß nicht jeder über den Jungstar

Einer seiner besten Freunde ist der dreifache Grand Slam-Champion Stan Wawrinka, der ihm in Verletzungsphasen immer wieder beigestanden ist: „Eine freundschaftliche Beziehung zu solch einem Top-Spieler zu haben, der unglaublich viel in unserem Sport erreicht hat, das ist wirklich etwas Besonderes.“



Von Wawrinka kopiert Daniel Altmaier nach erfolgreich abgeschlossenen Punkten auch gerne die Geste „Zeigefinger an die Stirn“. Was bedeuten soll: „Hier oben, im Kopf, beginnt der Weg zum Sieg“.



Nach starken Schlägen feuert sich Altmaier – ebenfalls in Anlehnung an Stan Wawrinka gerne auch mit „Allez“ an. „Als ich ihn beobachtete, sagte er immer ‚Allez, Stan‘. Ich kopiere das ein bisschen.“



Einer seiner Erfolgsfaktoren ist das von Coach Francisco Yunis geleitete Fitnesstraining: „Bei unserem Fitness-Programm wäre selbst Rocky zusammengebrochen.“



Zu seinem Grand Slam-Debüt bei den French Open im Jahr 2020 reiste er mit seinem Trainer mit einem Mietwagen an – der Lancia musste danach wieder nach Mailand gebracht werden.

Von Wawrinka kopiert Daniel Altmaier nach erfolgreich abgeschlossenen Punkten auch gerne die Geste „Zeigefinger an die Stirn“. Was bedeuten soll: „Hier oben, im Kopf, beginnt der Weg zum Sieg“. Nach starken Schlägen feuert sich Altmaier – ebenfalls in Anlehnung an Stan Wawrinka gerne auch mit „Allez“ an. „Als ich ihn beobachtete, sagte er immer ‚Allez, Stan‘. Ich kopiere das ein bisschen.“ Einer seiner Erfolgsfaktoren ist das von Coach Francisco Yunis geleitete Fitnesstraining: „Bei unserem Fitness-Programm wäre selbst Rocky zusammengebrochen.“ Zu seinem Grand Slam-Debüt bei den French Open im Jahr 2020 reiste er mit seinem Trainer mit einem Mietwagen an – der Lancia musste danach wieder nach Mailand gebracht werden. Eines seiner liebsten Hobbies ist Angeln: „Ich entspanne am besten auf dem Wasser.“

Daniel Altmaier – seine Zukunft

Für die Zeit nach dem Tennis hat Daniel Altmaier sehr genaue Vorstellungen. In einem Gespräch mit dem deutschen Fachmagazin tennismagazin verriet er 2020: „Egal, ob ich am Karriereende wenig Geld oder 500 Millionen Euro auf dem Konto habe: Ich werde definitiv nicht aufhören zu arbeiten. Aktien, Immobilien oder was im Sport, ich werde etwas finden. Wichtig ist, dass meine Kinder mich arbeiten sehen und lernen. Meine Kinder sollen mal mehr wissen als ich. So sollen Familien über Generationen weiser werden.“