Daniil Medvedev: Freundin, Frau, Kinder, Familie? Das wissen wir über das russische Tennis-Ass

Daniil Medvedev © IMAGO/SMG

Für die ehemalige Nummer 1 der Welt ist sein Privat- und Familienleben einer seiner wichtigsten Erfolgsfaktoren. Wissenswertes über Daniil Medvedevs Entwicklung zu einem internationalen Superstar.

München – Seinen bislang größten Erfolg feierte der am 11. Februar 1996 in Moskau geborene Daniil Medvedev in der letzten Februar-Woche des Jahres 2022, als am 28. Februar in der ATP-Weltrangliste die Zahl 1 vor seinem Namen aufschien. Bis zum 21. März 2022 sollte Medvedev der beste Spieler der Welt sein, dann übernahm wieder Novak Djokovic diese Position. Hauptverantwortlich für Medvedevs Höhenflug war v. a. der Sieg bei den US Open 2021 sowie der Einzug ins Endspiel der Australian Open 2022. Bis er wieder in den Kampf um die Weltranglisten-Spitze eingreifen kann, wird allerdings einige Zeit vergehen: Aufgrund einer Anfang April durchgeführten Leistenbruch-Operation dürfte Medvedev vier bis acht Wochen ausfallen. Damit ist fraglich, ob der US Open-Champion bis zu den French Open (22. Mai bis 5. Juni) fit sein wird. Fix ist allerdings, dass er in diesem Jahr nicht beim dritten Grand Slam-Turnier an den Start gehen wird: Aufgrund des Ukraine-Kriegs werden von Wimbledon sämtliche russischen und weißrussischen Spieler und Spielerinnen ausgesperrt.

Daniil Medvedev – sein Privatleben

Als Daniil Medvedev 2021 das Finale der US Open glatt gegen Novak Djokovic gewann, war ihm klar, dass dieser Erfolg auch Auswirkungen auf sein Privatleben haben würde: „Gewinnt man ein Grand-Slam-Turnier, ist es offensichtlich, dass deine Popularität wächst.“ Trotzdem hielt sich der Hype um ihn in ertragbaren Grenzen: „Ich wohne nicht in Los Angeles (sondern in Monte Carlo; Anm.) und habe keine Paparazzi vor meinem Haus gesehen. Ich habe immer noch das Glück, mein Privatleben mit meinen Lieben in Ruhe genießen zu können.“ Damit meint Daniil Medvedev in erster Linie seine Frau Daria, die er bereits im Alter von 22 Jahren im September 2018 heiratete. Der Grund für die Bindung für’s Leben bereits in diesem jungen Alter? „Ich traf sie und war sofort total verliebt in dieses Mädchen. Wir waren eineinhalb Jahre zusammen, bevor wir geheiratet haben. Wenn ich zurückblicke, muss ich sagen: Es war die beste Entscheidung meines Lebens.“ Daria Medvedeva (Mädchenname Chernyshkova) spielte selbst Tennis, gehörte bei den Juniorinnen zu den Top 60 der Welt. Daniil Medvedev: „Sie bringt viel Stabilität und Sicherheit in mein Leben. Sie will, dass ich ein besserer Tennisspieler bin. Dafür tut sie alles, und es funktioniert.“

Daniil Medvedev – erste Begegnung mit seiner Frau

In der russischen Ausgabe des Magazins „Tatler“ warfen Daniil Medvedev und seine Gattin einen Blick zurück in ihre Jugendzeit: Als die damals Zwölfjährigen an einem Turnier in Antalya teilnahmen, sei Daria gerade beim Abendessen gesessen, als sie und ihre Mutter auf einmal jemanden jaulen hörten. „Meine Mutter fragt mich, was los ist. Der Vater von Veronika Kudermetova (Tennisspielerin; Anm.) beginnt zu lachen und sagt: Das ist Medvedev. Kennst du den nicht? Also sind wir rübergegangen und haben uns das Match angesehen: Dreieinhalb Stunden, Mondbälle, 50-Schläge-Ballwechsel. Seit seiner Kindheit hat Daniil immer bis zum Ende gekämpft, er war bereit, alles auf dem Platz zu tun, um zu gewinnen - unabhängig davon, wie hässlich sein Spiel ausgesehen hat. In dieser Hinsicht hat sich nichts geändert.“

Daniil Medvedev – das weiß nicht jeder über den Superstar

„Ich bin eine ziemlich schläfrige Person. Wenn ich keinen Wecker stelle, schlafe ich elf oder zwölf Stunden. Ich liebe es, so lange zu schlafen. Wenn ich ein paar Stunden wach bin, kann ich sofort wieder schlafen gehen.“

„Ich spiele auch Schach, nicht wie ein Profi – wir Russen sind sehr gut im Schach –, aber ganz ordentlich mit meinen Freunden.“

„Grundsätzlich interessiert mich ein Studium nach der Karriere. Vielleicht studiere ich Business.“

Drei Tage nach Beginn des Ukraine-Krieges bat Daniil Medvedev in einer emotionalen Botschaft auf Instagram im Namen der Kinder, Frieden zwischen Ländern herbeizuführen – ohne allerdings den Konflikt zwischen Russland und der Ukrainer namentlich zu erwähnen.