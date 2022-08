Hochsprung-Favoritin aus der Ukraine: „Das ist Völkermord an meiner Nation“

Von: Nico-Marius Schmitz

Will der Ukraine Hoffnung schenken: Mahutschich. afp © Darko Vojinovic

Die ukrainische Hochspringerin Mahutschich (20) im Interview. Sie gilt bei den European Championships als Favoritin auf Gold.

München – Im März floh Jaroslawa Mahutschich aus der Ukraine. Drei Tage lang fuhr sie mit dem Auto über zweitausend Kilometer, um an der Hallen-WM in Belgrad teilzunehmen. Und gewann Gold. Auch in München gilt die 20-jährige Hochspringerin als Favoritin. Mahutschich nahm sich Zeit für ein Gespräch mit unserer Zeitung.

Jaroslawa Mahutschich, Sie sind souverän ins Finale eingezogen. Wie fühlen Sie sich?

Ich bin glücklich, hier zu sein. München ist wirklich zu meinem zweiten Zuhause geworden. Nach Wettkämpfen reise ich immer wieder nach Deutschland zurück. Es ist ein Vergnügen, hier den Wettbewerb zu bestreiten. Es war regnerisch, früher Morgen, trotzdem sind viele Leute gekommen, um sich den Hochsprung anzusehen. Ich freue mich schon sehr auf das Finale.

Im März sind sie geflohen. Es folgte die Hallen-WM, die WM in Eugene und nun die EM. Konnten Sie das alles überhaupt schon verarbeiten?

Das hat mich im März sofort eingeholt. Ich habe sofort verstanden, was das für uns, für die Ukrainer und Europa bedeutet. Jetzt leben wir in dieser Realität, in der Familien getrennt voneinander leben. Eine Realität, in der Familien sich so sehr vermissen, sich aber nicht sehen können, weil es einfach nicht sicher ist, nach Hause zurückzukehren. In der Kinder von ihrem Vater getrennt werden. Eine meiner Schwestern hat auch ein Kind, sie will eigentlich zurück in die Ukraine. Aber ihr Mann sagt: bitte nicht. Bleibt dort, wo ihr sicher seid. Das ist jetzt unsere Realität.

Ihre Schwester und Mutter leben nun in Deutschland.

Sie werden zum Finale kommen. Das ist das beste Gefühl. Meine Mutter wird erst das zweite Mal einen Wettkampf von mir live sehen. Das ist so aufregend.

Man sieht Sie immer lächeln.

Ich mag es wirklich zu lächeln. In jeder Situation. Aber ich denke, das Lächeln ist eine Schutzhaltung. Wenn ich nicht lächele, würde ich die ganze Zeit nur weinen. Das wäre für meine mentale Verfassung nicht gut. Das Lachen ist eine gute Möglichkeit, um mich abzulenken. Ich würde gerne noch etwas erzählen.

Bitte.

Gestern haben wir schreckliche Nachrichten erhalten. Die Mutter von Kateryna Tabaschnyk (ukrainische Hochspringerin, Anm. d. Red.) wurde von einer russischen Rakete getötet. Das ist so grausam. Ich will nie wieder die Frage hören, warum Russen nicht an den Wettbewerben teilnehmen. In der Ukraine gibt es gerade einen Völkermord an meiner Nation. Wir müssen das stoppen! Es gibt keine sicheren Orte mehr in der Ukraine. Überall fliegen Raketen. Aber mein Vater, wir alle, sind sicher, dass wir siegen werden. Mein Vater will mich sehen. Mitte September werde ich nach der Saison zurück in die Ukraine kehren.

Was bedeutet der Hochsprung aktuell für Sie?

Wir zeigen der Welt, wie stark ukrainische Menschen sind. Wir werden für den Sieg kämpfen. Mit unserem Sport können wir ihnen Hoffnung, ein kleines Lächeln schenken. Eine Medaille wäre eine der wenigen guten Nachrichten für unser Land.

Interview: Nico-Marius Schmitz