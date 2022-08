„Druck auf dem Kessel“: Unterhachinger Tokio-Held Dauser trotz Barren-Panne im EM-Finale

Von: Günter Klein

Den Nervenkampf bestanden: Lukas Dauser nach geglückter Barren-Übung. © AFP/Christof Stache

Eine Barren-Panne bringt die deutsche Turnriege aus dem Konzept – doch der Unterhachinger Lukas Dauser steht im EM-Finale.

München – „Der Olympia-Held.“ „Der „Lokalmatador.“ So wurde Lukas Dauser in München vorgestellt. Beim Heimspiel muss der Unterhachinger sich zeigen. Er tat es: 14,766 Punkte erreichte er am Stufenbarren, dem Gerät, an dem er in Tokio Silber geholt hatte. Im Finale am Sonntag ist Dauser dabei.

Seine Übung war nicht ohne Wackler, aber extrem schwierig. Und die Stimmung in der deutschen Riege gerade gesunken, als der Star als vierter und letzter Mann an den Barren ging. Andreas Toba, der eröffnet hatte, war empört, weil sich, als er turnte, der rechte Holm verdreht hatte, der zuvor am Pauschenpferd, den Ringen und beim Sprung stabile Glenn Trebing fiel vom Barren, musste sich die Hände nachpudern und zum zweiten Teil neu ansetzen. Lukas Dauser war die Erleichterung anzumerken, dass er seinen Vortrag durchturnen konnte: Mit aufgerissenem Mund und gereckter Faust trieb der 29-Jährige das Publikum in der Olympiahalle zum Jubel an. „Es war ganz schön Druck auf dem Kessel“, räumte er ein – und ihm war nicht entgangen, „dass der Hallensprecher angesagt hat, wer da gleich am Barren kommt.“

Der Donnerstag stand im Zeichen der Qualifikation für Mannschaftswettbewerb am Samstag und die sechs Einzelentscheidungen an den Geräten, die am Sonntag den Abschluss bilden werden. Eine Woche zuvor hatten die deutschen Frauen mit einer starken Teamleistung das erfolgreiche Wochenende mit zwei EM-Titeln und einer Bronzemedaille eingeleitet. Bei den Herren ist die Ausgangslage nicht so brillant: Sie huschten als Siebte in den Endkampf der Teams und holten zwei Einzel-Plätze: Neben Dauser am Barren wird Nils Dunkel am Pauschenpferd zu sehen sein.

An diesem Gerät hatte die DTB-Crew eröffnet, ohne sich zu verheddern, auch an den Ringen wurde durchgeturnt, ehe am Sprung der Flow verloren ging. Dann die Barren-Panne, Bundestrainer Waleri Belenki bekannte: „Meine Schuld.“ Andreas Toba war der Leidtragende: Er bemerkte, „dass der Barren zehn bis 15 Zentimeter zu breit war“, und bei Elementen, „bei denen man den Holm nicht sieht, greift man daneben“. Sein Resümee: „Wir haben zwei, drei Kontrollmechanismen – und die haben alle versagt.“

In der Qualifikation wird zugleich der Champion im Mehrkampf ermittelt. Dass ein deutscher Turner in den Medaillenrängen landen würde, war nicht zu erwarten: Lukas Dauser belegte beim Siegdes Briten Joe Fraser Platz neun. Er fand sich solide. Und war zufrieden, dass er damit den Finalplatz für die Mannschaft gesichert hatte.

Zwar geht es am Samstag wieder bei Null los, pro Gerät mit nur drei Turnern statt vieren und ohne Streichresultat, das macht die Sache unwägbar. „Da ist jeder Sturz teuer“, sagt Lukas Dauser. Nach der Vorleistung in der Qualifikation geht die Erwartung nicht in Richtung einer Medaille. An den Frauen wolle man sich aber insofern orientieren, „als sie einfach ihr Ding gemacht haben“, so Dauser. „Ein, zwei Plätze nach oben“ erwartet er. Und am Sonntag geht es an den Barren. Waleri Belenki wird ihn akkurat einstellen.