Zverev-Brüder vor historischem Doppel-Einsatz für Deutschland

Frankfurt/Main - Zuletzt sorgten Alexander und Mischa Zverev mit starken Leistungen bei den Australian Open für Aufsehen. Nun könnte für die Brüder ein ganz besonderes Spiel im Davis Cup anstehen.

Erstmals in der deutschen Davis-Cup-Historie könnte am Samstag ein Brüderpaar gemeinsam auf dem Tennis-Platz stehen. Nach dem Verlauf des ersten Tages im Erstrundenspiel gegen Belgien spricht sehr viel dafür, dass Alexander und Mischa Zverev ab 13.00 Uhr (hr-fernsehen und DAZN) in der richtungsweisenden Partie das deutsche Doppel bilden werden. Für die Belgier sind Ruben Bemelmans und Joris De Loore vorgesehen. Nach dem ersten Tag steht es in Frankfurt am Main 1:1.

Mischa Zverev war von Teamchef Michael Kohlmann von Anfang an für das Doppel nominiert worden. Weil Jan-Lennard Struff sich mit einem Magen-Darm-Infekt herumplagt und Philipp Kohlschreiber nach seiner Fünf-Satz-Niederlage gegen Steve Darcis müde ist, dürfte sein zehn Jahre jüngerer Bruder an die Seite von Mischa Zverev rücken.

„Das wäre schön“, sagte Alexander Zverev, der die Frage nach der Bedeutung des Brüder-Doppels ansonsten aber nicht mehr hören kann. „Mehr sage ich dazu nicht“, meinte die deutsche Nummer eins, die am Freitag mit einem klaren Dreisatz-Sieg gegen Arthur de Greef die Pleite von Kohlschreiber wieder wettgemacht hatte.

Sein erster Sieg im Davis Cup überhaupt hat dem gebürtigen Hamburger zusätzliches Selbstvertrauen gegeben. „Natürlich ist es schön, zum ersten Mal im Davis Cup für Deutschland gewonnen zu haben“, sagte Zverev. „Alles was zählt ist aber, dass wir als Team in die nächste Runde einziehen.“

Dafür wäre ein Sieg im Doppel sehr wichtig. In der Vergangenheit spielten die Zverev-Brüder bereits hin und wieder zusammen, erreichten in Montpellier im vergangenen Jahr sogar das Finale. „Ich denke, wir ergänzen uns ganz gut“, sagte Mischa Zverev. „Er ist mehr der Spieler, der druckvoll von hinten spielt und ich räume vorne am Netz alles ab.“

