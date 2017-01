NBA-Pleiten für Schröder und Zipser

Atlanta - Für die deutschen Profis gibt es an diesem Spieltag der NBA nichts zu holen. Sowohl Dennis Schröder als auch Paul Zipser kassieren Niederlagen in eigener Halle.

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks in der NBA eine deftige Heimniederlage bezogen. Die Hawks verloren am Freitag 86:112 gegen die Washington Wizards. Schon zur Halbzeit hatten die Gastgeber 45:67 hinten gelegen. Aufbauspieler Schröder kam auf neun Punkte und war nur mit drei seiner elf Würfe aus dem Feld erfolgreich. Bester Werfer der Hawks war noch Kent Bazemore mit 15 Zählern. Dagegen trafen gleich fünf Akteure von Washington zweistellig. Am erfolgreichsten war Otto Porter mit 21 Punkten. Mit 27 Siegen und 20 Niederlagen hat Atlanta auf Platz vier im Osten der Liga nur noch einen Sieg mehr als die Wizards auf dem Konto.

Auch Nationalspieler Paul Zipser kassierte trotz neuer NBA-Karrierebestwerte mit den Chicago Bulls beim 88:100 gegen die Miami Heat eine Heimniederlage. Zipser erzielte 14 Punkte und holte fünf Rebounds - beides persönliche Rekorde für den Ex-Münchner, der gemeinsam mit Taj Gibson zweitbester Werfer für Chicago nach Routinier Dwyane Wade (15 Punkte) war. Der Slowene Goran Dragic ragte mit 26 Zählern bei Miami heraus. Die schwach gestarten Heat schafften bereits den sechsten Sieg nacheinander, für Chicago war es die 25. Niederlage bei 23 Siegen. Die Bulls sind damit Achter in der Eastern Conference.

dpa