Deutschland schafft großen Schritt zur WM - DBB-Männer überrollen Estland

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht nach einem Kantersieg gegen Estland kurz vor der WM-Qualifikation.

Tallinn - Die deutschen Basketballer stehen kurz vor der erfolgreichen Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2019 in China. Das Team um NBA-Profi Dennis Schröder wahrte am Donnerstagabend beim 86:43 (49:24) in Estland seine perfekte Bilanz und feierte den siebten Sieg im siebten Spiel. Angeführt von Schröder demonstrierte die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds einen Klassenunterschied. Der Aufbauspieler der Oklahoma City Thunder kam als bester Werfer auf 18 Punkte und gab zehn Assists. Damit könnte das Team von Trainer Henrik Rödl bereits im Duell mit Israel am Sonntag in Leipzig die letzten Zweifel an der sechsten deutschen WM-Teilnahme beseitigen.

dpa