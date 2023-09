Deutschland gegen Serbien heute im Live-Ticker: DBB-Wunder im Finale der Basketball-WM?

Von: Luca Hartmann

Teilen

Deutschland hat das große Ziel vor Augen: Im Finale der Basketball-WM kämpft das DBB-Team gegen Serbien um Gold. Wir berichten im Live-Ticker.

Deutschland - Serbien -:- (-:-) (14.40 Uhr)

-:- (-:-) (14.40 Uhr) Nach dem großen Triumph im Halbfinale gegen die USA kämpft Deutschland gegen Serbien um WM-Gold .

. Erstmals steht Deutschland in einem WM-Finale.

in einem WM-Finale. Dieser Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Manila - Es ist ein historischer Tag: Die deutschen Basketballer spielen um den ersten WM-Titel in ihrer Geschichte. Im Finale von Manila ist das Team von Bundestrainer Gordon Herbert gegen Serbien leicht favorisiert. Bisher war Bronze 2002 in den USA mit Starspieler Dirk Nowitzki die einzige deutsche Medaille bei Weltmeisterschaften. Gegner Serbien wird vom ehemaligen Bundestrainer Svetislav Pesic betreut.

Basketball-WM heute im Live-Ticker: DBB-Team nach Sieg über USA im Endspiel

Am Freitag hatte die deutsche Auswahl nach einer bärenstarken Leistung mit einem 113:111 über Olympiasieger und den großen WM-Favoriten USA überraschend das Endspiel erreicht. Doch der große Triumph aus dem Halbfinale soll gegen Serbien vergoldet werden. „Es geht sofort los nach dem Spiel. Es gibt keine Zeit zu feiern und keine Zeit, sich irgendwie gut zu fühlen“, sagte Herbert nach dem Sieg über die USA.

„So eine Möglichkeit gibt es nicht oft, vielleicht nur einmal im Leben. Lasst sie uns nutzen“, sagte Herbert vor dem mit Spannung erwarteten Endspiel. Seine Spieler und das Trainer-Team, so der Kanadier, sollen den einmaligen Moment genießen. Denn mit Silber sind Kapitän Dennis Schröder und Co. keinesfalls zufrieden. „Natürlich ist es ein schwieriges Spiel, und natürlich ist es kompliziert“, sagte Moritz Wagner: „Aber wir sind jetzt nicht hier, um das Halbfinale zu gewinnen. Ich glaube, es war von Anfang an klar, dass man das Finale gewinnen will.“

Es geht um Gold! Andi Obst trifft mit Deutschland im Endspiel der Basketball-WM auf Serbien. © IMAGO/Tilo Wiedensohler

Deutschland im Finale gegen Serbien leicht favorisiert: Live-Ticker zur Basketball-WM

Obwohl die Serben leicht schwächer einzuschätzen sind als die USA, müssen die Deutschen gewarnt sein. Serbien ist genau wie Deutschland noch ungeschlagen bei dieser WM, gewann sowohl das Viertelfinale gegen Litauen, als auch das Halbfinale gegen Mitfavorit Kanada souverän. „Jetzt soll der Bessere gewinnen“, so Pesic vor dem großen Showdown. Experten erwarten ein ähnlich enges Spiel, wie im Viertelfinale gegen Lettland, das Deutschland knapp gewann.

Der Trainer der Serben kennt den deutschen Basketball wie kaum ein anderer, war selbst jahrelang als Trainer in Deutschland aktiv und führte das DBB-Team 1993 als Trainer zum EM-Titel und dem ersten internationalen Titelgewinn. Pesic kann bei dieser WM wieder einmal mit einer unheimlich talentierten Generation arbeiten, doch auch weil Top-Spieler wie NBA-Champion Nikola Jokić oder Nikola Kalinic auf den Philippinen nicht mit dabei sind, hat Deutschland eine echte Chance auf das erste WM-Gold seiner Geschichte.