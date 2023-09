Deutschland gegen Serbien live im TV und Stream: Hier läuft das Finale der Basketball-WM

Von: Sascha Mehr

Teilen

Deutschland trifft im Finale der Basketball-WM auf Serbien. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Manila – Das Finale der Basketball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Serbien am Sonntag, 10. September 2023, um 14.40 Uhr in Manila. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Finale der Basketball-WM: Läuft Deutschland gegen Serbien live im Free-TV?

Das ZDF überträgt das Spiel zwischen Deutschland und Serbien live und in voller Länge im Free-TV .

. Die TV-Rechte der Basketball-WM liegen beim Streaminganbieter Magenta Sport. Das ZDF hat sich kurzfristig Übertragungsrechte für das Finale gesichert.

Deutschland gegen Serbien live: Basketball-WM-Finale bei Magenta Sport

Beim Streaminganbieter Magenta Sport wird das Spiel der Basketball-WM zwischen Deutschland und Serbien sowohl im linearen Programm als auch im Live-Stream übertragen.

wird das Spiel der sowohl als auch im übertragen. Die Übertragung der Partie startet am 10. September 2023, um 14:00 Uhr mit den Vorberichten, um 14.40 Uhr geht das Spiel los.

mit den Vorberichten, um geht das Spiel los. Um Magenta Sport sehen zu können, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abo – nicht aber für die Partie Deutschland gegen die USA. Die gibt es kostenlos bei MagentaTV.

Deutschland hat es tatsächlich geschafft und steht im Finale der Basketball-Weltmeisterschaft. Das Team um Kapitän Dennis Schröder besiegte den haushohen Favoriten verdient mit 113:111 und spielt damit gegen Serbien um den Titel. Angeführt vom überragenden Franz Wagner und einem kaum zu stoppenden Andreas Obst trotzte die DBB-Auswahl dem NBA-Starensemble auf beeindruckende Art und Weise.

Deutschland gegen Serbien: Wer krönt sich zum Basketball-Weltmeister?

Es war der größte Erfolg der Nationalmannschaft seit dem EM-Triumph im Jahr 1993. Auch Center Daniel Theis (21 Punkte) trug wesentlich zu dem Höhepunkt deutscher Basketball-Geschichte bei. Gegen Serbien hat die deutsche Nationalmannschaft die Chance auf den ersten Weltmeistertitel der Geschichte. Silber hat das Team von Gordon Herbert bereits sicher, die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris sowieso.

Deutschland trifft im WM-Endspiel gegen Serbien. © IMAGO/Tilo Wiedensohler

„Wir haben gefightet bis zum Ende. Es ist einfach geil. Jeder, der hier ist, will das meiste herausholen. Es ist deshalb ganz egal, wer hier die meisten Punkte macht. Am Ende haben wir verdient gewonnen“, sagte Franz Wagner nach der Partie beim Stramingdienst Magenta Sport. Andreas Obst, Topscorer der DBB-Auswahl gegen die USA, fand kaum Worte nach dem historischen Erfolg: „Ich bin ein bisschen sprachlos. Wir wussten, sie haben Schwächen, das haben wir ausgenutzt.“ Gegen Serbien will sich das deutsche Team nun die Krone aufsetzen und sich zur besten Mannschaft der Welt machen. (smr)