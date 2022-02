DFB-Talentflüsterer Günter Schatz im Interview: So schaffen es Jugendspieler in die Bundesliga

Von: Marinus Savary

Teilen

Günter Schatz überzeugt mit Erfahrung, Wissen und positiver Energie. © Günter Schatz

Günter Schatz ist seit über zehn Jahren Trainer im DFB-Talentförderprogramm. Dank ihm sind bereits einige Talente in Bundesliga-Nachwuchsteams gekommen.

Wasserburg - Viele junge Fußballer und Fußballerinnen wollen ganz hoch hinaus: Kicken wie die Profis. Doch wie kommen Talente dahin? Es gibt verschiedene Wege. Einige Spieler gelangen über sogenannte DFB-Stützpunkte zu den ganz großen Teams, wie beispielsweise dem FC Bayern München oder dem TSV 1860 München. Aber wie kommt man in einen DFB-Stützpunkt? Und was ist ein Stützpunkt (SP) überhaupt? All die Fragen konnte uns DFB-Stützpunktleiter Günter Schatz beantworten.

Günter Schatz selbst kann so einiges vorweisen: mehr als 10 Jahre Spieler der SpVgg Unterhaching, Trainerlizenz-B-Leistungsfußball, Elite-Jugend-Lizenz und UEFA-A-Diplom. Zusammen mit den Stationen im Bereich der Spiel- und Taktikanalyse im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des SV Wacker Burghausen und am Internationalen Fussballinstitut, wo er zusätzlich für Scouting und Kaderplanung zuständig ist. Durch den Erwerb weiterer Zertifikate wie zum Beispiel durch ein Fernstudium am „Barca Innovation Hub“ ist die Kompetenz von Günter Schatz unumstritten.

Servus Günter! Was genau ist deine Aufgabe als leitender Stützpunkttrainer?

Servus! Die Aufgabe für jeden DFB-Stützpunkt ist es, die besten Spieler von U11-U15 zu sichten und zu fördern. Dafür gibt es dann bestimmte Stützpunktgebiete. Wir sind für Wasserburg zuständig. Als Trainer kommen dann natürlich weitere Aufgaben dazu: Planung, Durchführung und Nachbereitung des wöchentlichen Fördertrainings der SP-Spieler, Zielentwicklung und -verfolgung sowie Bewertung der SP-Spieler und die Nennung der Spieler für die Regionalauswahl/Bayernkader. Außerdem gibt es natürlich weitere administrative Aufgaben.

Wie kommen die Spieler in euren Stützpunkt? Wie werden die Talente gesichtet?

Gesichtet wird immer der ältere Jahrgang der U11 - ehemals E-Jugend. Hierzu gibt es, zumindest in Zeiten vor Corona, einmal im Jahr einen zentralen Sichtungstag. Circa 10 Sichter wählen aus 70-80 Kinder die besten Talente nach technisch, taktischen, koordinativen und mentalen Fähigkeiten aus. Gerne gehen wir da auch in den Austausch mit den Vereinstrainern hinsichtlich deren Meinung zu den ausgewählten Talenten. In der Regel haben wir 5-8 feste Plätze in jedem Jahrgang zu vergeben. Während der ganzen Saison haben wir aber auch die Tabellenstände der jeweiligen Jugendligen im Auge, filtern „auffallende Spieler“ und schauen uns diese dann gezielt bei Spielen an.

Das bedeutet, dass bereits hier nur ein kleiner Bruchteil in den Stützpunkt kommt. Wie kann ein Talent überzeugen? Welchen Tipp würdest du den Kindern geben?

Unbedingt Spaß haben! Dazu ist es wichtig, unbeschwert aufzuspielen, den Ball haben zu wollen und nach dem Abspiel gleich wieder am Spiel beteiligt zu sein. Ist der Spieltrieb unübersehbar, gepaart mit einem gut ausgeprägten Bewegungstalent, dann ist das schon mindestens die halbe Miete.

Meistens stechen hervorragende Dribbler oder Spieler mit einem unglaublich guten Schuss mehr hervor als jemand, der im defensiven Zweikampf seine Stärken hat. Wie erkennt ihr Defensivtalente?

In den Ausbildungslehrplänen des DFB finden sich sehr viele 1:1, 2:1, 2:2 und 3:2 Spielformen. Da wird gleichzeitig die offensive Qualität im Vergleich zur defensiven Qualität des Spielpartners trainiert. Wenn einer immer den Ball erobert, fällt das auf. Jeder Spieler hebt sich durch seine Stärken hervor - das kann defensiv und offensiv sein.

Was ist deine Philosophie bei der Förderung von jungen Talenten?

Ich bin der Überzeugung, dass sich Kinder durch eine positive Stimmung und positives Coaching in den Übungen besser entwickeln. Lob ist für mich der Schlüssel zum Erfolg. Leistungsbereitschaft durch Begeisterung ist besser als ständiger Druck. Wir versuchen die Kinder von Ihren Stärken zu überzeugen und ihnen ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl zu geben. Das bewahrt den Spieler aber nicht davor, eventuell ausgemustert zu werden, wenn die Leistung über einen längeren Zeitraum stagniert.

Was sind die Aussichten für Spieler, die zum Stützpunkt kommen? Werden sie leichter gesichtet von Teams wie dem TSV 1860, der SpVgg Unterhaching, dem FC Bayern etc.?

Das Ziel von uns Trainern ist definitiv, die Spieler an ein BFV-NLZ oder an ein Bundesligaleistungszentrum zu vermitteln. In jedem Jahrgang schicken wir die besten Spieler zur Sichtung der Regionalauswahl. Wenn sie den Sprung in dieses Team schaffen, sind Sie bei den Sichtungsturnieren für die NLZ quasi im Schaufenster der Scouts dieser Vereine. Aber bei genauerer Betrachtung muss man schon sagen, dass unser Training, das ja nur einmal pro Woche stattfindet, nicht allein die Ursache ist, ob ein Spieler diesen Sprung schaffen kann. Da ist bei den Jungs schon wirklich viel Eigeninitiative und Zielstrebigkeit gefragt.

Wo sind deine früheren Spieler*innen jetzt?

Das ist natürlich ganz unterschiedlich, da es auf viele Faktoren drauf ankommt, um es nach ganz oben zu schaffen. Es kommt allerdings häufig vor, dass wir Spieler zu Bundesliga-NLZs von Vereinen wie dem FC Bayern, der SpVgg Unterhaching oder auch dem TSV 1860 München bringen können. Eine ehemalige Spielerin spielt mittlerweile sogar in der Frauenbundesliga.

Das Interview führte Marinus Savary.