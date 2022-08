Kletter-Comeback bei den European Championships: Die Wunderheilung einer Praktikantin

Von: Thomas Jensen

Streckt wieder beide Arme: Alma Bestvater. © schmidt

Alma Bestvater bouldert bei der EM in München, obwohl sie sich erst im Winter die Schulter ausgekugelt hatte.

München – Am Freitag klettert eine Praktikantin um den Finaleinzug im Bouldern bei den European Championships. Eine Praktikantin des Organisationskomitees um genau zu sein. Was nach dem Drehbuch eines Sportfilms klingt, hätten viele zu Beginn als „Hirngespinst“ bezeichnet, erzählt Alma Bestvater, die Praktikantin.

Das lag allerdings nicht an der Anstellung, die Bestvater von Februar bis Juli hatte, denn die 26-Jährige gehört zu Deutschlands besten Sportkletterinnen. Sondern daran, dass sie sich Anfang des Jahres im Training die linke Schulter ausgekugelt hatte. Eine EM-Teilnahme der gebürtigen Weimarerin, die seit 2018 im Olympischen Dorf in München lebt, galt als ausgeschlossen. Die Reha verlief dann aber gut und ihre Kraft kam schneller zurück als gedacht, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung und führt aus: „Das Ziel, erst 2023 zurückzukommen, hat für mich gar nicht gezogen. Deswegen habe ich die Championships als Motivationsmöglichkeit genutzt aberzunächst gar nicht richtig daran geglaubt.“

Ende April, fast drei Monate nach ihrer Operation, kletterte sie wieder mit beiden Armen. Einen Monat später habe sie dann erstmals daran gedacht, dass es „mit der EM doch etwas werden könnte.“ Das Praktikum der Sportstudentin lief damals schon, im Organisationskomitee war sie in der Kletterabteilung tätig. „Hinter die Kulissen zu schauen und zu sehen, wie viel Arbeit dahinter steckt, das war schon cool“, erzählt sie und ergänzt: „Als Athletin komme ich ja sonst nur hin, wenn alles bereit ist.“

Dass sie nun als Teilnehmerin zu diesem Event kommt, fühle sich immer noch etwas unrealistisch an. Bestvater weiß, dass es auch anders laufen kann, sie verpasste schon einmal ein Großereignis. Im Frühjahr 2020 verletzte sie sich schwer am Ellbogen – die Chancen auf Olympia waren dahin, auch die wegen der Pandemie verlängerte Vorbereitungszeit reichte für sie nicht aus, um sich noch für die Spiele zu qualifizieren. „Ich habe genug schlechte Karma-Punkte gesammelt“, sagt sie angesprochen auf ihr Verletzungspech vor Großereignissen: „Ab jetzt gibt es nur noch Glück, das ist meine Meinung dazu.“

Um erfolgreich am Königsplatz zu bouldern wird das nicht ausreichen, aber ambitionierte Ziele nennt sie verständlicherweise nicht: „Es wird mein erster Wettkampf in diesem Jahr, daher kann ich es natürlich ganz schwer einschätzen.“ Eine Finalteilnahme vor heimischen Publikum wäre natürlich „richtig cool“, sagt sie noch und überlegt: „Aber ob es dafür schon reicht?“ Für ein Finale im Bouldern qualifizieren sich die besten Sechs.

Genießen möchte die Wahlmünchnerin die Veranstaltung so oder so. Das was für sie Heimwettkämpfe am meisten ausmache, sei dass Freunde und Familie zuschauen könnten. Aber auch sie selbst möchte zuschauen und zwar bei den anderen Sportarten. „Vor allem Leichtathletik, Turnen und BMX interessiert mich“, sagt Bestvater. Weit hat sie es ja nicht von ihrer Wohnung im olympischen Dorf, der Weg zu den Championships als Teilnehmerin war da beschwerlicher.