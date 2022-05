Dominik Koepfer: Freundin, Frau, Kinder, Familie? Das wissen wir über das deutsche Tennis-Ass

Dominik Koepfer © GEPA pictures/ Patrick Steiner / IMAGO

In seinem Lebenslauf sticht zusätzlich zu seinen Tenniserfolgen insbesondere der „Bachelor in Finance“ heraus. Wissenswertes über Dominik Koepfers Lebensmotto: „Vom College-Spieler zum Tennisprofi“.

München – Der am 29. April 1994 in Furtwangen geborene Dominik Koepfer ist einer der konstantesten Tennisspieler Deutschlands: Bereits seit dem 9. September 2019 rangiert er unter den Top 100 der ATP-Weltrangliste, seither nähert er sich step-by-step den Top 50 an. Dabei war von Anfang nicht klar, ob Koepfer überhaupt Tennisprofi werden würde, da Tennis lange Zeit für ihn „nur“ ein Hobby war. Die endgültige Entscheidung sollte erst während seiner Zeit als College-Student in Amerika fallen. Dort wurde ihm dann das typische Motto amerikanischer Colleges eingeimpft: „Bigger, better, bolder“. „Größer, besser, mutiger“ ist seither auch in dem aggressiven und klar strukturierten Spielstils Dominik Koepfers zu erkennen.



Dominik Koepfer – seine Karriere

Geht es nach der ATP-Weltrangliste, so ist Dominik Koepfer hinter Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff Deutschlands drittbester Spieler (Stand: 27. April 2022; Anm.). Diese Entwicklung war zu Beginn seiner Karriere nicht absehbar, denn Dominik Koepfer kam nicht direkt zum Profitennis und lange Zeit war Tennis nicht mehr als ein Hobby: Der Badener nahm zuerst den Umweg über ein College-Studium in den USA. Erst mit Verspätung startete er dann durch. „Als ich noch in Deutschland war, habe ich bis zum Alter von 15 Jahren nur zweimal die Woche auf dem Tennisplatz gestanden. Auch Deutsche Jugendmeisterschaften habe ich selten mitgespielt und schon gar keine ITF-Jugendturniere“, erinnerte er sich einmal im Gespräch mit der Website des Deutschen Tennisbundes (DTB) an seinen Beginn. Nebenbei spielte der Absolvent des Otto-Hahn-Gymnasiums in Furtwangen auch noch Golf und fuhr im Winter Skirennen. Obwohl seine Eltern Thomas und Marianne selbst auch Tennis spielen, verspürte er dennoch keinen Druck von zuhause, als Tennisprofi Karriere machen zu müssen. Darin lag auch der Grund, weshalb Koepfer vom DTB kaum gefördert wurde. „Ich bin persönlich früher nie wirklich in den Mittelpunkt gerückt, weil ich selber nicht so viel gespielt habe. Die meisten anderen Jungs trainieren in jungen Jahren schon jeden Tag, ich habe dann aber viele andere Sachen gemacht. Ich bin bei meinen ersten deutschen Meisterschaften ins Finale gekommen, habe Europameisterschaften in Moskau gespielt, aber sonst war ich einfach weit davon entfernt, gefördert zu werden.“

Dominik Koepfer – seine Ausbildung in Amerika

Nach dem Abitur zog es ihn erst einmal nach New Orleans an die Tulane University. „Der Schritt in die USA war für mich die beste Option, zu studieren und mich parallel dazu im Tennis weiter zu verbessern. Man trainiert sechs bis sieben Mal die Woche, ca. drei bis vier Stunden am Tag, wodurch man vor allem körperlich top fit wird.“ Für ihn die richtige Entscheidung: „Das beste als Student-Athlete ist, dass du Studium, Sport, Spaß und das Finanzielle unter einen Hut bringen kannst – und das auch noch auf höchstem Niveau. Du hast von Anfang an ein junges Team, viele Freunde um dich rum und einen Zusammenhalt der einmalig ist. Ich habe in dieser Zeit vor allem Freunde fürs Leben gefunden, da man für vier Jahre wirklich durch dick und dünn geht.“ Nach vier Jahren Studium, dem Gewinn der National Indoors (2015), Platz eins in der College-Rangliste und dem Bachelor in Finance wagte er verspätet dann doch den Sprung in die Profiszene und kämpfte sich von Tampa aus – unterstützt von seinen Coaches Billy Heiser und Rhyne Williams – in der Weltrangliste nach vorne.

Dominik Koepfer – seine Karriere

Der für ihn ideale Weg – vom College-Spieler zum Tennisprofi – sollte schon bald Früchte tragen. Dominik Koepfers größte Erfolge:

2017: erster Doppel-Titel auf der Challenger Tour in Columbus



2019: erster Einzel-Turniersieg (Challenger-Turnier von Ilkley)



bis 2019: vier Einzel- und zwei Doppeltitel auf der Future Tour



2019: Einzug ins Achtelfinale der US Open



2020: Debüt im Davis Cup-Team (Gegner: Weißrussland)

2021: Einzug in das Achtelfinale des ATP Masters 1000-Turniers in Paris



2021: Achtelfinale bei den Olympischen Spielen in Tokio



2021: Semifinale beim ATP 500-Turnier in Acapulco (out gegen Alexander Zverev)