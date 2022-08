Alles Ehrensachen: Merkur-Reporter erledigt alle Wege bei den European Championships mit dem Rad

GFREIDI, MUNICH!

Von Günter Klein schließen

Die Versuchung bestand: Wohnungsnah in die U 2 ein- und wettkampfnah aus der U 2 aussteigen. Jedoch: Wo, wenn nicht daheim in München, kann man sich den uralten Traum des rasenden Reporters erfüllen?

München - Überall hin mit dem Rad - unabhängig sein von eigenem Auto (eh die schlechteste Idee bei Sportgroßveranstaltungen, bei denen Parkscheine so knapp sind wie Rolex-Uhren), öffentlichen Verkehrsmitteln oder Shuttle-Services.

Da die European Championships auch nur ein selbst ernanntes Mini-Olympia und kein tatsächliches Olympia sind, gibt es auch keine „Olympic Lane“, eine eigene Fahrspur für Akkreditierte – was in Zeiten wie diesen zum Bürgerkrieg führen würde, Mit dem Rad rollt man fast direkt an den Start – ohne dass es jemanden stören würde. Und wenn es einen Wettbewerb gibt, zu dem man radeln sollte, dann natürlich das Radeln. Auf der Bahn. Ehrensache.

Es scheinen gute Europameisterschaften für die Fahrrad-Community zu herrschen. Bislang ist es dem Reporter geglückt, jeden Tag in den Olympiapark einzufahren. Nur einmal gab es eine Ansage des Ordnungspersonals: „Schiiieeeben!“

Die Strecke von der Innenstadt zur Messe nach Riem ist – nun ja – eine freudlose Flachetappe. Aber man muss auch dort hingehen, wo’s weh tut. Also nach Berg am Laim, das eine einzige lange Gerade ist. Am Wochenende folgt die Königsetappe zur Regatta nach Oberschleißheim (mit den Öffis eine Weltreise) – und irgendwann, wenn niemand schaut, versuche ich mich mit meinem Acht-Gang-Riemenantriebsrad am Olympiaberg – Münchens Alpe d’Huez. GÜNTER KLEIN