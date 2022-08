Eine „Ansage an das Welt-Tischtennis“ und ein Drama

Dang Qiu holt Titel, Mittelham muss aufgeben

Von Günter Klein schließen

Dang Qiu holt den EM-Titel für Deutschland, Nina Mittelham kann ihr Finale nicht zu Ende spielen.

München – 4:0 hatte Dang Qiu im Tischtennis-Viertelfinale seinen berühmten Düsseldorfer Teamkollegen Timo Boll besiegt – und das war ihm eine Verpflichtung: „Dann“, sagte der 25-jährige Nürtinger, „will ich wenigstens seinen Titel verteidigen“. Das gelang ihm, nacheinander räumte er den Schweden Mattias Falck und den Slowenen Darko Jorgic mit 4:1 Säten von der Platte. Vor seinem ersten internationalen Endspiel hatte Dang Qiu noch auf die Titel seiner Teamkollegen angespielt: „Gibt bei uns genügend Leute, die ich fragen kann, wie man ein EM-Finale bestreitet.“

Dang ist immerhin 13. der Weltrangliste. Bundestrainer Jörg Roßkopf hatte sich bei seiner Prognose, „dass Gold nur über einen Deutschen gehen wird“, auf ihn und Benedikt Duda bezogen. Die alte Garde um Boll „hatte nicht die Form, da haben wir auf Erfahrung vertraut.“ Dang Qiu hatte seine Wackler in der zweiten Runde gegen den Türken Imrahim Gündüz. „Er war fast draußen – der Titel ist ein großer Schritt für ihn. Bester in Europa zu sein, ist auch eine Ansage an das Welt-Tischtennis.“

Der Sonntag bei den Frauen war nicht so erfolgreich. Heiter war es noch am Samstag zugegangen. Da hatte sich Nina Mittelham ins Finale gespielt, der Moderator in der Rudi-Sedlmayer-Halle sagte im Interview mit ihr: „Das ist die Silbermedaille.“ Es kam nicht so rüber, wie er es gemeint hatte – Entrüstung auf den voll besetzten Rängen der Arena, in der 1972 das olympische Basketballturnier stattgefunden hatte.

Doch letztlich stimmte es mit dem Silber: Der entschlossene Griff zum Europameisterschafts-Titel war Nina Mittelham nicht möglich. Sie musste das Endspiel nach brutto 23, netto aber nur elf Minuten abbrechen. „Sie hat schon beim Einspielen über Schmerzen im Schlagarm geklagt“, sagte Tischtennis-Sportdirektor Richard Prause. Der erste Satz gegen Sofia Polcanova, die mit zwei Titeln und einer Bronzemedaille aus dem Turnier ging), verlief noch normal. 9:11 gegen Mittelham. Nach einem 2:11 beantragte die 25-Jährige eine Behandlungspause, kehrte an die Platte zurück, musste nach einer Minute und drei verschlagenen Bällen passen. Sie ging zu Polcinova und umarmte sie weinend. Die österreichische Siegerin konnte ihre Tränen dann auch nicht zurückhalten: „Ich fühle mit Nina und finde gar keine Worte, dass das Finale so endet.“ Am Samstag hatte sich Polcinova in einem Sieben-Satz-Thriller gegen Sabine Winter aus Schwabhausen durchgesetzt, die ebenso wie Shan Xiaona (Berlin) eine Bronzemedaille bekam. gük