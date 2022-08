Eine kleine Meyfarth-Story: Münchner Tobias Potye holt Hochsprung-Silber

Von: Günter Klein

Drübergebogen: Tobias Potye von der LG Stadtwerke im Wettkampf seines Lebens. © dpa/Sven Hoppe

Durch Tobias Potye gibt es ein Münchner Hochsprung-Silber – 2,27 Meter genügen dafür. Erinnerungen an Ulrike Meyfahrt werden wach.

München – Hochsprung-Geschichten im Münchner Olympiastadion sind speziell – man weiß es seit 1972, seit Ulrike Meyfarth, Deutschlands schlagartigst bekanntgewordener damals „16-jährigen Gymnasiastin“. Die Menschen können sogar noch den Tag benennen, an dem sie aus dem Nichts zum Höhenflug ansetzte. Sie gewann am 4. September die olympische Goldmedaille und stellte auch noch den Weltrekord von 1,92 Meter ein.

Am Donnerstagabend wiederholte sich eine deutsche Überraschungsgeschichte in kleinerem Rahmen und in kleinerer Dimension. Dafür hatte sie sogar einen Münchner Anstrich: Tobias Potye, in der bayerischen Landeshauptstadt geboren, hier wohnhaft und für die LG Startwerke startend, holte sich bei den European Championships die Silbermedaille.

Aufgebaut war die Hochsprunganlage in dem Eck, in dem Ulrike Meyfarth zur jüngsten Olympiasiegerin in der Geschichte der Leichtathletik wurde. Potye ist 27, un gesetztem Alter also schon, aber auf der Rechnung für die Vergabe der Medaillen musste man ihn nicht haben. Seine Karriere verlief in den Tiefen des deutschen Perspektivkaders, seine Bestleistung stand lange bei 2,27 Metern von 2018. Bei den Deutschen Meisterschaften gelangen ihm 2,30 Meter..

Bei der EM in München rief er seine zweitbeste Höhe ab. Auch wenn 2,27 Meter keine Weltklasse sind – kaum eine Disziplin ist so anfällig für ein Misslingen durch Kleinigkeiten, schon beim Anlauf, beim Absprung. Bei seinem ersten und zweiten Versuch über die 2,30 streifte der superschlaksige Potye, dessen 72 Kilogramm sich auf 1,98 m Körperlänge verteilen, die Latte nur leicht.

In eine gute Position brachte sich der Münchner dadurch, dass er sich bis zu den 2,30 keine Fehlversuche leistete. Die Einstiegshöhe von 2,18 nahm er wie die 2,23 und 2,27 im ersten Versuch – das gelang sonst nur noch dem Italiener Gianmarco Tamberi, den die Fans noch von der schönen und fairen Szene 2021 in Tokio kennen: Damals hatten er und sein katarischer Rivale sich auf ein geteiltes Gold verständigt. Nun holte Tamberi einen Europameisterschafts-Sieg, der ihm alleine gehört, Die 2,30 schaffte er im zweiten Anlauf, danach machte er noch Show fürs Publikum, versuchte sich an 2,33. Vergebens. Ideale Hochsprungbedingungen herrschten nach einem Regenguss nicht, die Bahn war noch nass.

Mateusz Przybylko, der zweite Deutsche, mühte sich erfolglos ab. Über 2,23 kam er erst im dritten Versuch, die 2,27 konnte er nicht knacken – ergab Platz sechs. Der hatte seinen Meyfarth-Moment vor vier Jahren in Berlin gehabt: Europameister in Deutschland.