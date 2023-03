Elfjähriger vor Debüt in der deutschen Schach-Nationalmannschaft

Von: Niklas Kirk

Hussein Besou bei einem Schachturnier in Dortmund © Ralf Rottmann / Funke Foto Services / IMAGO

Mit gerade mal elf Jahren soll Hussain Besou für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Vor fünf Jahren kam er als Geflüchteter nach Deutschland.

Lippstadt – Laut einem Medienbericht der Welt soll Hussain Besou mit gerade mal elf Jahren und sieben Monaten der jüngste Schachnationalspieler der deutschen Verbandsgeschichte werden. Mit seiner Familie war das Schachtalent vor den Schrecken des Krieges in Syrien nach Deutschland geflohen.

Stundenlange Beobachtungen der Partien von Vater und Großvater sollen das Auge von Hussain für das Schach geschult haben, der zudem selbst viele Stunden am Laptop mit seinen eigenen Partien verbracht hat.

Schach-Talent Hussain Besou: Demnächst für Deutschland beim Mitropa-Cup

Talent und Ehrgeiz brachten dem Schüler aus Lippstadt in Nordrhein-Westfalen bereits Platz zwei in der aktuellen U12-Weltrangliste ein, sowie eine Bronze-Medaille bei den letzten Jugendweltmeisterschaften.

Die nächste Etappe ist nun also die Herren-Nationalmannschaft des Deutschen Schachbund. Bei keinem geringeren Turnier als dem renommierten Mitropa-Cup soll Hussain das Team Mitte April in Kroatien am Brett vertreten – einem Turnier, bei dem seit mehr als vier Jahrzehnten jährlich zehn Nationen gegeneinander antreten.

Die Nominierung mit gerade mal elf Jahren bedeutet zudem laut Welt einen Rekord für den jüngsten Spieler der Verbandsgeschichte. „Hussain hat zuletzt sehr ansprechende Leistungen gezeigt“, bescheinigt ihm Bundesnachwuchstrainer Bernd Vökler. (nki)