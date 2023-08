„Er war ein aufsteigender Stern“: Radsport-Talent (17) stirbt nach Kollision mit Auto

Tragischer Tod

Ein hoffnungsvolles Radsport-Talent ist auf tragische Art und Weise ums Leben gekommen. Magnus White wurde nur 17 Jahre alt.

Boulder – Im Radsport kam es zu einem tragischen Unfall. Der erst 17-jährige Magnus White ist im Vorfeld der Mountainbike-Juniorenweltmeisterschaften tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich in der Nähe seines Hauses in Boulder im US-Bundesstaat Colorado. Während des Trainings wurde er von einem Auto erfasst und erlag wenig später seinen Verletzungen.

Magnus White Alter: 17 Jahre Nationalität: USA Sportart: Radsport/Mountainbike

Radsport-Talent stirbt: Magnus White wurde nur 17 Jahre alt

„Mit äußerst schwerem Herzen teilen wir mit, dass der 17-jährige Magnus White bei einem Trainingsunfall ums Leben gekommen ist. Am Sonntag, dem 30. Juli, erhielten wir die Nachricht, dass er auf einer Radtour in seiner Heimat von einem Auto angefahren wurde. White fokussierte sich auf seine letzten Vorbereitungen, bevor er nach Glasgow aufbrechen wollte, um an der Junioren-Mountainbike-Cross-Country-Weltmeisterschaft teilzunehmen“, lautete die Mitteilung des Dachverbandes USA Cycling.

„Er war ein aufstrebender Stern in der Offroad-Radsportszene und seine Leidenschaft für den Radsport zeigte sich in seinen Rennen und der Kameradschaft mit seinen Teamkollegen und der örtlichen Gemeinschaft. Der Sommer 2023 markierte für White ein neues Kapitel, in dem er sich einen Platz im Mountainbike-Weltmeisterschaftsteam sicherte. Wir sprechen der Familie White, seinen Teamkollegen, Freunden und der Boulder-Community in dieser unglaublich schwierigen Zeit unser tief empfundenes Beileid aus“, heißt es in der Mitteilung weiter.

White konnte in seiner jungen Karriere schon mehrere Erfolge feiern. Er gewann die nationalen Cross-Meisterschaften der Junioren im Jahr 2021 und fuhr anschließend mit dem US-Nationalteam eine Saison lang Rennen in ganz Europa. 2022 nahm er an der WM in Fayettevill im US-Bundesstaat Arkansas teil. In diesem Jahr startete er bei den Cross-Weltmeisterschaften in Hoogerheide.

Radsport-Talent stirbt: Magnus White feierte mehrere Erfolge in seiner kurzen Karriere

Radsport-Star Payson McElveen reagierte fassungslos per Instagram auf den Tod des erst 17-Jährigen: „Das ist unglaublich herzzerreißend. Ich wünsche allen, die Magnus kannten und liebten, das Beste. Es muss einen Weg geben, das Fahren auf der Straße sicherer zu machen.“

Erst im Juni kam Radprofi Gino Mäder nach einem Sturz bei der Tour de Suisse ums Leben. Kurze Zeit später stürzte der 17-jährige Nachwuchsfahrer Jacopo Venzo bei der Oberösterreich-Rundfahrt der Junioren und starb. Zuletzt hatte der australische Radprofi Connor Lambert einen Unfall mit einem Lkw, den er nicht überlebte. (smr)

