Es müssen nicht immer Medaillen sein: Deutsche Athleten überzeugen auch so

Von: Günter Klein

Rule Britannia: Maskottchen Gfreidi mit den 200-m-Schnellsten Zharnel Hughes und Nethaneel Mitchell-Blake. AFP/Isakovic © ANDREJ ISAKOVIC

An einem glücklichen Abend für die Ukraine holen die Deutschen achtbare vierte und fünfte Plätze. Die Athletinnen haben Medaillenpotenzial.

München – Es wurden die schweren Rock-Kaliber gespielt. Und Reißer, die die zusätzlichen Zentimeter aus einem rauspressen. Aber zwei zu wenig, die Neele Eckhardt-Noack nach einem Anlauf zu Joan Jetts 70er-Jahre-Reißer „I Love Rock’n’Roll“ in den Sand der Dreisprunggrube setzte. 14,43 Meter waren ihre Top-Weite, 14,45 hätte sie zur EM-Bronzemedaille gebraucht. Schade – ihre Krankheitsvorgeschichte hatte die Menschen gerührt, sie hätten der 30-Jährigen diesen späten Karriereerfolg gegönnt.

Es müssen aber auch nicht immer Medaillen als Währung dafür sein, ob man gut abgeschnitten hat. Im Verband achtet man auf die Plätze vier bis acht, DLV-Cheftrainerin Annett Stein hatte neben elf Podestplätzen auch die Ränge dahinter gezählt und nach guter Leichtathletik-Tradition sich einen Länderkampf vorgestellt und dafür Punkte vergeben. Oft sind unter diesen Sportlern und Athletinnen diejenigen, mit denen man geduldig umgeht, „weil wir in ihnen Medaillenpotenzial sehen“.

Am Freitagabend wurde die Liste der Hoffnungsvollen erweitert. Auf fünfte Plätze kamen Hanna Klein über 1500 Meter (Katharina Trost wurde 10.), Karl Bebendorf im 3000-Meter-Hindernis-Lauf und Joshua Hartmann bei weiteren britischen Sprint-Festspielen (Plätze 1, 2, 4). 20,50 Sekunden waren eine ansprechende Zeit. Dass ein fünfter Platz beglücken und gleichzeitig ein wenig schmerzen kann, dafür bot Joshua Abuaku das beste Beispiel: Seine 48,79 Sekunden über die 400 Meter Hürden waren persönliche Bestleistung, aber auch nur eine Hundertstel von Bronze entfernt.

Gut dabei war Carolina Krafzik über 400 Meter Hürden. Vorne lief die Niederländerin Femke Bol wie erwartet ihr Solo, Krafzik lag bis zur Hälfte der Zielgeraden auf Bronzekurs. Ein Verhaspler an der letzten Hürde brachte sie aus dem Rhythmus, sie wurde Letzte. „Ich bin so schnell angegangen wie nie“, beschrieb die 27-Jährige ihren couragierten Lauf. Glücklich sei sie trotzdem über den Verlauf der EM. Am Mittag war sie die 400 Meter flach gelaufen, im Dienste der Staffel, mit der sie das Finale am Samstag erreichte.

Lachend in den 200-Meter-Endlauf ging die Bayerin Alexandra Burghardt. Sie wusste: Dabei zu sein bedeutete in diesem Klassefeld (Siegerin: Kambundji, die Schweizern) viel. Sie wurde Achte.

Unter seinen Möglichkeiten blieb Diskuswerfer Henrik Janssen, dem über zwei Meter fehlten, um noch einen vierten, fünften, sechsten Versuch unternehmen zu dürfen. Seine bescheidenen 61,11 Meter (der Litauer Alekna schleuderte die Scheibe auf 69,78) brachten Rang zehn.

Es war der Abend der internationalen Stars. Karsten Warholm (Norwegen) lief mit 47,12 Sekunden den angestrebten 400-Meter-Hürden-Rekord – und die Ukraine freute sich über Silber und Bronze im Frauen-Hürdenlauf und über Gold für Maryna Bekh-Romanchuk im Dreisprung einen Tag nach Platz vier im Weitsprung. GÜNTER KLEIN