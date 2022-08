Schönster Jubel der European Championships: Hindernis-Läuferin Lea Meyer gewinnt nach WM-Schock Silber

Medaille nach schwerem Sturz

Nur wenige Wochen nachdem sie bei der WM in Oregon spektakulär in einen Wassergraben gestürzt war, jubelte Hindernisläuferin Lea Meyer jetzt in München über ihre Silbermedaille bei den European Championships.

Lea Meyer ist weltberühmt, das Foto von ihr war vor ein paar Wochen in allen Zeitungen. Nur ohne Kopf. Denn mit dem voran war sie eingetaucht in den Wassergraben von Eugene, Oregon. Ihr Sturz im 3000-Meter-Hindernisrennen bei der WM war auch das Sinnbild der deutschen Leichtathletik. Jetzt sorgte Meyer mit Silber hinter der Albanerin Luiza Gega über die 3000 Meter Hindernis für den vielleicht schönsten EM-Jubel in München. In 9:15,35 Minuten unterbot die 24-Jährige ihre Bestzeit um rund zehn Sekunden und sorgte im Olympiastadion für einen magischen Moment. „Was hier passiert ist, verstehe ich noch nicht so ganz“, sagte die Hindernisläuferin überglücklich und ein bisschen ratlos.





Meyer bei European Championships in München: „In der Form meines Lebens“

Was viele nicht sehen: Meyer ist schon bei der WM in Eugene ihrem Motto gefolgt. „Ich bin eine, die sechsmal aufsteht, wenn sie fünfmal fällt.“ Noch im Rennen sammelte sie sich. „Ich musste das verdauen und nahm mir vor: einmal noch über den Wassergraben, damit kein Trauma entsteht.“ Denn sie spürte: Sie war gut. Genauer: „In der Form meines Lebens.“



Die hat sie trotz eines einwöchigen Corona-Intermezzos im Höhentrainingslager in St. Moritz zwischen WM und EM bewahrt und am Samstagabend noch gesteigert. Mit ihrem zweiten Platz ist sie nun auf einmal wieder das Sinnbild der deutschen Leichtathletik, die sich wieder sortiert hat nach den Ergebnissen von Eugene.



„Keiner ist aus Glück hier, sondern weil er sich das erarbeitet hat“

Viel wird gesprochen dieser Tage, was Platzierungen bei der Europameisterschaft im Weltkontext gelten. „Sicher gibt es einen Effekt durch das Publikum. Es trägt dich, wenn deine Beine nicht mehr können“, räumte die Kölnerin den Heimvorteil ein, sie schrieb ihm einige Sekunden zu. „Ja, das Weltniveau ist höher, doch man muss trotzdem seine Leistung bringen. Und keiner ist aus Glück hier, sondern weil er sich das erarbeitet hat.“ Was sie selbst betrifft: 9:15 Minuten sind eine Zeit, „da stehe ich auch im Weltniveau nicht schlecht da“.

Vielleicht ist man ungerecht in der Beurteilung von Leichtathleten, die nicht ständig Spieltag haben wie Mannschaftssportarten, sondern nur wenige Auftritte pro Saison. „Man sieht mich hier dann 9:15 Minuten laufen – doch nicht den Weg hierher“, sagt Lea Meyer. Ihr Weg war: Am Ende der Jugendzeit hatte die 24-Jährige „die Laufschuhe für ein paar Monate an den Nagel gehängt“, erst Trainer Henning von Papen brachte ihr den Spaß am Wettbewerb zurück. Der geschätzte Coach starb im Januar dieses Jahres, Meyer nimmt der Gedanke daran immer noch mit. Eingehüllt in eine Deutschland-Fahne schüttelte sie eine knappe Stunde nach ihrem Silber-Lauf den Kopf und wischte sich Tränen aus den Augen. „Ich habe noch vor dem Rennen gedacht, Henning, das Rennen ist für dich“, sagte Meyer



Die 3000 Meter Hindernis, bei denen Gesa Krause, die eigentlich Beste in Europa und Deutschland, wegen eines Formtiefs fehlte, sind als Strecke „perfekt für mich. Für die Mittelstrecke bin ich zu langsam, und Hindernis ist eine Langstrecke, auf der sich was tut“. Manchmal tut sich dann etwas, mit dem man nicht rechnet – wie im Eugene mit dem Wassergraben. Aber nun ist bewiesen: „Ich kann es auch ohne großartige Stunts.“ Günter Klein