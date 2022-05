European Championships in München: Sportarten, Termine, Tickets – alle Infos in der Übersicht

Bei den European Championships Munich 2022 messen Sportler und Sportlerinnen gleich in neun verschiedenen Sportarten ihr Können und 177 Titel werden vergeben.

München – Die bayerische Landeshauptstadt München tut viel dafür, dass die European Championships Munich 2022 zu einem vollen Erfolg werden. Seit 1972 die Olympischen Spiele im eigens dafür erbauten Olympiapark mit zahlreichen Hallen und auf der ebenfalls extra entwickelten Regattabahn im Norden der Stadt die Welt begeisterten, hat die süddeutsche Metropole keine derartig gewaltige Sportveranstaltung mehr ausgerichtet.

Damals überschattete das Olympia-Attentat die Wettkämpfe, die eigentlich der Völkerverständigung und dem friedlichen Zusammenleben aller Menschen dienen sollten. Zwölf israelische Teilnehmer fanden damals den Tod. Die Europameisterschaften in München laufen unter dem Motto „Back To The Roofs“. Sie gedenken der Opfer – und greifen gleichzeitig die Fröhlichkeit und die Gastfreundschaft von damals auf. Denn es ist Zeit, dass die Welt oder zumindest Europa an diese legendären Wettkampfstätten zurückkehrt und die Mannschaften und Stars der verschiedenen Länder feiert.

Munich 2022: Allgemeines zu den European Championships

Die European Championships in Munich 2022 finden zwischen dem 11. und dem 21. August 2022 statt. Dabei geben sich die Veranstalter große Mühe, die gesamte Stadt und viele Fans mit in das Geschehen einzubinden. Dazu trägt unter anderem die Auswahl der Sportarten bei: Von echten Klassikern wie Rudern, Turnen oder Leichtathletik geht es zu jungen Disziplinen wie BMX Freestyle im Radsport oder Bouldern beim Klettern. So sind Highlights für jede Altersklasse und jeden Geschmack dabei. Hinzu kommt, dass viele Höhepunkte in der Stadt oder im Olympiapark bei freiem Eintritt stattfinden.

So haben Fans die Möglichkeit, ihre Mannschaften und Stars hautnah zu erleben, ohne dafür sparen zu müssen. Familien können Ausflüge zu den verschiedenen Wettbewerben machen und kostenlos neue Sportarten entdecken. Ein weiterer Pluspunkt der Europameisterschaften in der Landeshauptstadt des Freistaats Bayern ist die Programmplanung. Hier herrscht Spannung vom ersten Tag an. Schon am Eröffnungstag finden Medaillen-Wettkämpfe statt, denn der Marathon steht an. Ambitionierte Läufer dürfen im Anschluss an den Marathon ihren Stars auf der Originalstrecke mitten durch München folgen und erleben, wie es sich anfühlt, vor dieser imposanten Kulisse zu laufen.

European Championships: Allgemeines zu den Sportarten

Die European Championships in Munich 2022 sind ein Event der Superlative. Die Athleten und Athletinnen messen ihre Kräfte in neun Sportarten und vielen Disziplinen.

Allgemeines kompakt zusammengefasst:

Veranstaltungstermin: 11. bis 21. August 2022

Sportarten: neun olympische und paralympische

Anzahl Teilnehmer und Teilnehmerinnen: etwa 4.700 aus 50 verschiedenen Nationen

Medaillenentscheidungen: 177

Austragungsorte: Stadt München, Olympiapark, Olympia-Regattabahn München, Messe München, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, Murnau am Staffelsee

In München suchen die Mannschaften und Stars von neun Sportarten ihre neuen Europameister und Europameisterinnen. Mit dabei sind:

Beach-Volleyball

Kanu-Rennsport

Klettern

Leichtathletik

Radsport

Rudern

Tischtennis

Triathlon

Turnen (Geräteturnen)

Zusätzlich zu den Stars der Kader-Mannschaften der verschiedenen Nationalverbände präsentieren sich in einigen Sportarten bei den European Championships auch die Nachwuchstalente (etwa im Turnen) und die Para-Sportler (beispielsweise im Rudern).

Allgemeines und Hinweise zur Teilnahme

Insgesamt werden etwa 4.700 Sportlerinnen und Sportler aus rund 50 Nationen zu den Europameisterschaften erwartet. Allerdings überschattet der Krieg Russlands gegen die Ukraine auch dieses Multi-Sportevent. Den Empfehlungen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) folgend, hat das Board der European Championships für Munich 2022 die Mannschaften aus Russland und Belarus von der Teilnahme ausgeschlossen. Diese Entscheidung tragen alle teilnehmenden Sportverbände geschlossen mit. Damit fehlen in einigen Sportarten Stars, die gute Aussichten auf einen Titel oder eine vordere Platzierung hätten.

European Championships Munich 2022: Sportarten und Termine

Die folgenden Termine für die European Championships 2022 ermöglichen den Zuschauern einen ersten Überblick. Für jede Sportart und die zugehörigen Disziplinen sind separate Zeitpläne online auf der Website der Veranstaltung einsehbar.

Leichtathletik allgemein: 15. – 21.8., Olympiastadion, täglich Medaillenentscheidungen

Leichtathletik, Marathon: 15.8., Innenstadt München, Medaillenentscheidung

Leichtathletik, Gehen: 16. und 20.8., Innenstadt München, jeweils Medaillenentscheidung

Beachvolleyball: 15. – 21.8., Königsplatz, Medaillenentscheidungen an den letzten beiden Tagen

Kanu-Rennsport: 18. – 21.8., keine Medaillenentscheidungen am ersten Renntag

Bahn-Radsport: 11. – 16.8., Messe München, keine Medaillenentscheidung am ersten Tag

Straßen-Radsport: 14., 17. und 21. August, Zieleinlauf Innenstadt München, Medaillenentscheidungen an allen Tagen

Mountainbike Cross-Country: 19. – 20.8., Olympiapark, Medaillenentscheidungen an beiden Tagen

BMX Freestyle: 11. – 13.8., Olympiapark, keine Medaillenentscheidung am ersten Wettkampftag

Geräteturnen: 11., 13., 14., 18., 20., 21.8., Olympiahalle, jeden Tag Medaillenentscheidungen

Rudern: 11. – 14.8., Olympia-Regattabahn, Medaillenentscheidungen an den beiden letzten Wettkampftagen

Klettern, Bouldern sowie Lead: 11. – 14.8., Königsplatz, Medaillenentscheidungen an den letzten beiden Tagen

Klettern, Speed: 15.8., Königsplatz, Medaillenentscheidung

Klettern, Bouldern & Lead: 17. – 18.8., Königsplatz, beide Tage Medaillenentscheidung

Tischtennis: 13. – 21.8., Rudi-Sedlmayer-Halle, Medaillenentscheidungen 15., 18., 21.8

Triathlon: 12. – 14.8. Olympiapark, jeden Tag Medaillenentscheidungen

Alternativen zum Kauf von Tickets

An allen Tagen erwarten die Zuschauer bei den European Championships in Munich 2022 Termine für spannende Entscheidungen. Wer sich keine Tickets sichern kann, hat die Möglichkeit, alle Medaillenentscheidungen im TV hautnah mitzuerleben. ARD und ZDF übertragen die Wettkämpfe und nutzen dazu das bekannte Konferenzformat, das sich bereits bei den Olympischen Spielen bewährt hat. Es wird also immer zu den aktuell spannendsten Entscheidungen geschaltet. Außerdem ist für einige Veranstaltungen der Eintritt frei.

European Championships: Highlights Munich 2022

Einige Wettkämpfe bei den European Championships Munich 2022 versprechen, besonders spannend zu werden, andere verlieren leider an Brisanz, da die favorisierten Mannschaften und Stars aus Russland fehlen. Das macht sich zum Beispiel bei der Leichtathletik oder dem Rudern bemerkbar. Trotzdem dürfen sich die Zuschauer auf starke Mannschaften und Stars freuen. Beim Tischtennis sind die Deutschen in nahezu allen Disziplinen hervorragend aufgestellt, dazu kommt Timo Boll, der sogar in China, dem Spitzenland dieses Sports, zu den Stars zählt und bewundert wird. Außerdem begeistern unter anderem folgende Ausnahmetalente während der Wettkämpfe das Publikum:

Alma Bestvater (Klettern, 2020 Fünfter der Europameisterschaften im Bouldern)

Christina Hering (Leichtathletik, 13 Titel bei deutschen Meisterschaften)

Simon Henseleit (Triathlon, 2019 Europameister Mixed Combined)

Franca Henseleit (Triathlon, 2019 Junioren-Europameisterin Mixed Combined)

Max Lemke (Rudern, Olympiasieger im Vierer-Kanu in Tokio)

Lara Lessmann (BMX Freestyle, 2018 Junioren-Weltcupsiegerin)

Bo Kanda Lita Baehre (Leichtathletik, Deutscher Meister Stabhochsprung)

Felix Remuta (Turnen, Deutscher Meister Sprung)

Munich 2022: Tickets für die European Championships

Tickets für die European Championships Munich 2022 sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Die Preise für die Karten variieren je nach Sportart, Vorkämpfen oder Medaillenentscheidungen und Nähe zum Geschehen deutlich. Tickets für einen Tag beim Beachvolleyball sind für Preise von 20 bis 40 Euro zu haben, während Fans der Leichtathletik tiefer in die Tasche greifen müssen. Hier werden mindestens 20 Euro aufgerufen, Topplätze erreichen Summen von 150 Euro.

Wenn Zuschauer die Wettkämpfe einer Sportart während der gesamten Europameisterschaften genießen möchten, sind Dauerkarten buchbar. Einige Verbände bieten auch Kombi-Tickets speziell für die Vorentscheidungen oder die Hauptwettkämpfe an. Kinder, Schüler/Schülerinnen, Studierende, Auszubildende, Empfänger von Sozialleistungen und Rentner können gegen Vorlage eines geeigneten Nachweises von Vergünstigungen zwischen 20 und 50 Prozent auf den Kartenpreis profitieren. Dazu kommen einige Veranstaltungen, bei denen freier Eintritt herrscht. Das gilt zum Beispiel für die Wettbewerbe im Radsport, das Gehen und den Marathon.