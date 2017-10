Express: WM-Kampf von Boxer Charr perfekt

Schwergewichtsboxer Manuel Charr bekommt offenbar nur fünf Monate nach seiner Hüft-OP die Chance auf einen WM-Kampf. Dieser soll nach Informationen des Kölner Express Ende November stattfinden.

Köln - Laut des Kölner Express wird Schwergewichtsboxer Manuel Charr am 25. November in der Oberhausener Arena gegen den Russen Alexander Ustinow (40) um den Gürtel nach Version der WBA boxen. Am Donnerstag soll bei einer Pressekonferenz in Köln der Kampf offiziell verkündet werden. "Ich will nicht zu viel versprechen, aber wir schreiben Geschichte", sagte Charr dem Express: "Fünf Monate nach einer Hüft-OP ein WM-Kampf - das hat es so noch nicht gegeben." Der "Diamond Boy" hatte sich auf beiden Seiten ein neues Hüftgelenk einsetzen lassen. Vor zwei Jahren war Charr bei einem Attentat in einem Essener Imbiss mit einem Bauchschuss schwer verletzt worden. Möglich wurde der Kampf nur, weil der für Juni angesetzte WM-Kampf zwischen US-Oldie Shannon Briggs (45) und Fres Oquendo (44) aus Puerto Rico platzte, nachdem Briggs in der Vorbereitung des Dopings überführt wurde.

SID