Punktabzug wegen Fehler im BFV-System? Spieler war spielberechtigt – Fürstenried-Coach wütet

Von: Vinzent Fischer

Emrah Yildizhan: Der Trainer des FC Fürstenried ist nach Abzug von drei Punkten gegen seinen Verein fassungslos. © FC Fürstenried

Sportlich hat der FC Fürstenried gegen den FC Kosova gewonnen. Doch am Ende steht der Verein mit leeren Händen da. Trainer Emrah Yildizhan ist sauer.

München - Emrah Yildizhan ist fassungslos. Der 35-Jährige begleitet den FC Fürstenried schon seit der C-Klasse. Inzwischen ist der Verein nach einem Durchmarsch in der Kreisliga angekommen und präsentiert sich dort gut. Mit sieben Punkten aus vier Spielen steht der Aufsteiger auf Platz vier der Tabelle.

Doch eigentlich sollten es drei Punkte mehr sein. Denn sportlich hat der FC Fürstenried sein Gastspiel beim Bezirksliga-Absteiger FC Kosova München mit 3:2 gewonnen. Doch am grünen Tisch wurden dem FCF die drei Punkte vom Bayerischen Fußballverband (BFV) nachträglich abgezogen - und das kann Emrah Yildizhan noch immer nicht verstehen.

FC Fürstenried: Co-Trainer gibt Kader über BFV-App frei - doch dann kommt es zum Übertragungsfehler

Aber was genau ist eigentlich passiert? „Ich war im Urlaub“, beginnt Yildizhan seine Schilderungen. Co-Trainer Erdal Yilmaz habe daher die Betreuung für das Spiel gegen FC Kosova übernommen. „Er hat am Morgen die Aufstellung aus der BFV-Team-App freigeben. Da kam dann die Meldung, dass das erfolgreich eingetragen ist“, erzählt der FCF-Trainer.

Yilmaz selbst hatte - anders als Trainer Yildizhan - keine Zugangsrechte, um den Kader über DFBnet freizugeben. Also rief er den Vereinsvorstand Andreas Murr an, der über die Anmeldedaten des FC Fürstenried verfügt. Dieser hat dann die Aufstellung nach wenigen Minuten freigegeben.

Bei der Übermittlung der Aufstellungen kam es dann zum entscheidenden Fehler, weiß Yildizhan: „Das System von denen (des BFV, Anm. d. Red.) hat gestreikt, und es wurde einfach dieselbe Aufstellung aus unserem letzten Punktspiel (gegen den TSV Gräfelfing, d. Red.) übernommen.“

FC Fürstenried setzt Stammspieler ein - Iwuanyanwu wegen Fehler aber nicht gemeldet

Das Problem: Mit der Rückennummer 7 kam gegen Gräfelfing – anders als sonst üblich - Samed Büyükkeskin zum Einsatz. Normalerweise trägt dieses Trikot seit Jahren Onyiyenchukwu Iwuanyanwu, doch der war gegen Gräfelfing im Urlaub. Pünktlich zur Partie gegen Kosova kam er wieder zurück und wurde wie gewohnt eingesetzt. Doch offiziell war er aufgrund des Übertragungsfehlers nicht in der Aufstellung gemeldet – obwohl ihn Co-Trainer Yilmaz korrekt eingetragen hatte.

„Wir hätten nochmal drüber schauen sollen“, gesteht Yildizhan. Doch er macht seinem Kollegen keinen Vorwurf: „Das hätte jedem von uns passieren können.“ Dass bei der Freigabe der Aufstellungen in DFBnet nicht wie gewohnt die in der BFV-Team-App eingetragenen Spieler übermittelt wurden, damit hätte keiner rechnen können.

FC Fürstenried: Yildizhan ärgert Urteilsbegründung - Punktabzug als Mindestmaß „nicht akzeptabel“

Der FC Kosova München bemerkte den Fehler und zeigte ihn bereits eine Stunde nach Abpfiff an. Einen Vorwurf macht Yildizhan dem Gegner aber nicht. „Alle Vereine hätten auf ihre drei Punkte bestanden. Gerade in deren Situation (der FC Kosova hatte davor erst einen Sieg geholt, d. Red.) ist das absolut verständlich“, so Yildizhan. Er betont außerdem, dass der Fehler ohne Absicht passiert sei: „Wir wollten da kein krummes Ding machen. Alle Spieler sind offiziell registriert.“

Der BFV bat den FC Fürstenried nach der Anzeige um eine Stellungnahme. Yildizhan erwartete eine Geldstrafe. Doch mit dem tatsächlichen Urteil hat er nicht gerechnet. Das Spiel wurde nachträglich mit 0:2 gegen den FC Fürstenried gewertet und die drei Punkte dem FC Kosova zugesprochen.

„Von einem weiteren Punktabzug sieht das Sportgericht ab.“

Eine Passage aus der Urteilsbegründung, die Fussball Vorort/FuPa Oberbayern vorliegt, ärgert Yildizhan besonders. Darin heißt es: „Bei der Strafzumessung geht das Sportgericht von einem nicht vorsätzlichen Fall aus. Außerdem geht es davon aus, dass der Spieler tatsächlich spielberechtigt war. Deshalb belässt es das Sportgericht bei der Mindeststrafe sowie der nach § 77 Abs. 1 S. 3 RVO zwingend vorgeschriebenen Spielwertung. Von einem weiteren Punktabzug sieht das Sportgericht ab.“

FC Fürstenried visiert Top-Fünf-Platzierung in der Kreisliga-Debütsaison an

„Dass die Entscheidung so fällt, ist nicht akzeptabel“, wütet Yildizhan. Er kann die harte Strafe nicht nachvollziehen - gerade, weil ja ein offiziell registrierter Spieler eingesetzt wurde. Dass es sich bei dem Punktabzug um die Mindeststrafe handelt, findet der FCF-Trainer unverhältnismäßig. „Wir haben sportlich gewonnen, aber bürokratisch verloren“, konstatiert der 35-Jährige.

„Wir werden mit unserem Fußball und unserer Qualität diese drei Punkte kompensieren“, ist sich der Übungsleiter sicher und kündigt an: „Wir werden nicht mehr nur 100 Prozent, sondern 300 Prozent in jedem Spiel geben. Wir werden den Gegnern keine Chance mehr geben, uns rechtlich zu schlagen.“

Emrah Yildizhan visiert mit dem FC Fürstenried in seiner Kreisliga-Debütsaison eine Platzierung unter den Top fünf an. Markige Ansagen wie in der letzten Saison („Wir sehen keine Konkurrenten um die Spitze“) will er aber heuer nicht machen. „Wir haben den Kader so aufgestellt, dass wir oben mitspielen können“, sagt der Coach. Sportlich ist er mit dem FC Fürstenried bisher noch ungeschlagen. Nach dem Punktabzug will es Emrah Yildizhan jetzt erst recht wissen. (vfi)