„Jedes Jahr Bezirksliga ist ein Geschenk“ - Neuhadern bereitet sich auf erneuten Abstiegskampf vor

Von: Simon Jacob

Offensivakteur Daniel Egwi (l.) verlässt den FC Neuhadern zur kommenden Saison. © Oliver Rabuser

Der FC Neuhadern München visiert auch in der neuen Saison den Klassenerhalt an. Vier Neuzugänge und ein wieder genesener Kapitän sollen dabei helfen.

München – Auf Platz acht beendete der Aufsteiger aus Neuhadern die abgelaufene Spielzeit im gesicherten Mittelfeld der Bezirksliga Oberbayern Süd. „Deswegen geben wir jetzt aber nicht das obere Drittel als Ziel für die neue Saison aus“, sagt Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner. Ganz im Gegenteil: Die Münchner stellen sich vom ersten Spieltag an auf den Abstiegskampf ein.

Langzeitverletzte kehren zurück - Jürgens und Egwi verlassen den FC Neuhadern

In der Sommerpause verstärkte sich der FC Neuhadern mit vier externen Neuzugängen. Engin Torunoglu (SV Heimstetten II), Murat Tekeli (TSV Oberalting-Seefeld), Leonardo Pfleiderer und Ricardo Wassermann (beide SV Planegg-Krailling) passen alle ins gleiche Profil. „Sie sind jung, talentiert und sicherlich noch nicht am Ende ihrer Entwicklung“, sagt ihr neuer Trainer über sie. Torunoglu beschreibt er als technisch hoch veranlagten Spieler, der viel Dynamik mitbringe. Wassermann wurde für den „spielerischen Part“ dazugeholt. Alle vier kommen aber von niederklassigen Mannschaften und müssen sich erst noch in der Bezirksliga beweisen.

Mit Kapitän Alexander Gratz und Benjamin Hastreiter kehren zudem zwei Langzeitverletzte zurück. Dem stehen zwei Abgänge gegenüber. Korbinian Jürgens tritt aus familiären Gründen kürzer, Daniel Egwi zieht es berufsbedingt ins Ausland.

Niederlage gegen FC Schwabing 56

Von seinen fünf bisherigen Testspielen hat Neuhadern zwei gewonnen. Am gestrigen Donnerstag verloren die Münchner ihre „Generalprobe“ gegen Bezirksligist FC Schwabing 56 mit 0:1. Zgud-Schoeppner war in Summe dennoch mit der gezeigten Leistung seiner Mannschaft, ausgebremst von Angeschlagenen und Urlaubern, zufrieden.

Der neuen Saison blickt er kämpferisch, aber positiv gestimmt entgegen: „Wir werden jede Woche um jeden Punkt fighten müssen. Doch ich bin mir sicher, dass wir eine Truppe beisammen haben, die absolut Bezirksliga-tauglich ist.“ Wo sie herkommen, vergessen sie in Neuhadern aber nie: „Wir sind ein Verein, der mit wenigen Mitteln zurechtkommen muss. Wir zahlen unseren Spielern keinen Cent. Insofern ist für uns jedes Jahr in der Bezirksliga ein Geschenk.“ (Simon Jacob)