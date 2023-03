Wacker-Fan reist 2.700 Kilometer: Tom M. feuert Kreisligist bei Testspiel im Ausland an

Von: Louisa Genthe

Tom M. ist Teil des Fanclubs von Wacker München und begleitete seine Mannschaft sogar mit ins Trainingslager, um sie zu unterstützen. © Facebook/FC Wacker München e.V.

Der FC Wacker München kann sich auf Tom M. verlassen. Der Kreisliga-Fan reiste 2.700 Kilometer in die Türkei, um bei seinem Team zu sein.

München – Drei Tage vor dem ersten Spiel der Rückrunde kamen die Fußballer des FC Wacker München aus ihrem Trainingslager zurück. Im türkischen Ort Side verbrachte die Mannschaft fünf Tage, um nochmal das letzte Stück der Vorbereitung auszunutzen und sich intensiv auf das Spiel gegen MTV 1879 München vorzubereiten.

Und Fan Tom M. ist tatsächlich mitgereist. Sein Sohn spielte einst für Wacker und deshalb ist Tom seit vielen Jahren Mitglied im Fanclub. Bei fast jedem Spiel ist er auf der Tribüne als Unterstützung dabei. Auch, seit sein Sohnemann nicht mehr spielt.

Die Leidenschaft für den Verein ist so groß, dass Tom dieses Jahr sogar das Trainingslager begleitete. „Der Verein hat mich gefragt, ob ich mitkommen will. Da habe ich gar nicht lange überlegt und bin mitgefahren“, erzählte Tom im Gespräch mit Fussball Vorort.

Tom M. unterstützt den FC Wacker im Freundschaftsspiel gegen FK Odsherred alleine von der Tribüne aus

Der FC Wacker München scheint Wert auf eine gute Beziehung zu seinen Fans zu legen. Bei einer Einladung für Tom blieb es nicht, denn das Vereinsmitglied wurde gleich noch ins Programm integriert. Bei einer Teambuilding-Übung traten der Präsident, die Trainer und Tom M. mit an, auch bei einem Vormittagstraining durfte der Edelfan mitmachen.

Im Testspiel gegen FK Odsherred aus Dänemark stand Tom dann ganz alleine auf der Tribüne und feuerte seine Mannschaft kräftig an. „Eigentlich sollten noch zwei andere mitreisen, die waren dann aber verhindert. Also bin ich eben alleine hin“, erzählte der Edelfan.

„Unser Ziel ist ganz klar der Aufstieg.“

Auch in der Rückrunde, die am 11. März beginnt, muss Tom seine Jungs wieder ordentlich unterstützen. Für den FC Wacker München geht es nochmal um einiges. Momentan befinden sie sich auf Platz zwei der Tabelle der Kreisliga München 2 und sind drei Punkte vom Tabellenersten DJK Pasing entfernt. Nachlassen dürfen sie in den nächsten Spielen also nicht.

Die Niederlage des Relegationsspiel letztes Jahr sitzt noch tief bei Wacker-Coach Florian Hahn

Letztes Jahr stand der FC Wacker München bereits kurz vor dem Aufstieg. Bei Trainer Florian Hahn sitzt die Niederlage des Relegationsspiels tief: „Wir wollen die Scharte aus letztem Jahr wettmachen. Unser Ziel ist ganz klar der Aufstieg.“ (Louisa Genthe)