Ein „rabenschwarzer Tag“ für den FC Wildsteig/Rottenbuch – Niederlage bei FT Jahn Landsberg

Von: Christian Heinrich

In Landsberg mussten Trainer Lindauer und seine Mannschaft FC Wildsteig/Rottenbuch eine bittere Niederlage einstecken. © Andreas Mayr

Trainer Lindauer des FC Wildsteig/Rottenbuch sprach von einem „gebrauchten“ und „rabenschwarzen Tag“, den seine Mannschaft bei der FT Jahn Landsberg erlebte.

Wildsteig/Rottenbuch – 3:0 führten die Freien Turner, da waren gerade mal 27 Minuten verstrichen. Das lag weniger an der Spielweise des Jahn, der sich meist in der eigenen Hälfte einigelte und den Gästen von der Ammer Ball und Initiative überließ. Lindauer musste konstatieren, dass seine Elf dem passiven Gegner durch ihre Flapsigkeit erst auf die Sprünge geholfen hatte. „Wir haben uns die ersten drei Tore selber eingeschenkt.“

Dass nach der Pause in diesem Gastspiel noch ein weiterer Treffer dazukam, war genauso irrelevant wie das Ehrentor von Roman Hindelang. Der FC ging am Ende mit 1:4 (0:3) unter und blieb damit auch in der zweiten Begegnung der Meisterrunde ohne Sieg.

Trainer Lindauer vertritt seine eigene Philosophie, das Spiel bestmöglich selber zu machen

Man mag den Stil der Landsberger als pragmatisch bezeichnen, die auf die individuellen Fehler ihrer Gäste setzten und in diesem Vertrauen viermal belohnt wurden. Den Auftritt des eigenen Teams, das Dominanz und Kontrolle ausüben wollte, als naiv zu deklarieren, verbot sich der Coach dagegen vehement. „Das ist meine Philosophie“, stellte Lindauer klar. „Wir wollen bestmöglich das Spiel selber machen.“

Sein Verständnis vom Spiel seiner Mannschaft sieht vor, selbst tätig zu werden und im Glauben an die eigene Stärke diese Kreativität gegen alle Widerstände durchzusetzen. Das muss nicht immer so ausgehen wie gegen die Freie Turnerschaft mit einer schwindelerregenden Anhäufung individueller Patzer und einem gerüttelten Maß an Pech und Unvermögen.

Ganz chancenlos war der FC aber nicht: Zuerst wurde der Pfosten getroffen und dann ein Elfer verschossen

In der ersten halben Stunde hätte der FC die Partie trotz aller Widrigkeiten offen halten können, wenn Klaus Uhlschmied nicht den Pfosten getroffen und Martin Hennebach seinen Elfmeter nicht verballert hätte (30.).

Diese Fehlgriffe seien der Mannschaft jedoch verziehen. Die Fußball-Götter haben mit dem neuen Spielmodus im Kreis Zugspitze ein Verfahren geschaffen, das sehr wohl als Segen für den FC bezeichnet werden darf. Denn mit dem Erreichen der Meisterrunde bekamen die Wildsteiger zehn Testpartien unter Wettkampfbedingungen geschenkt, in denen Lindauer das vertiefen kann, was seinem Ensemble hin und wieder noch abgeht.„Wir sind Aufsteiger“, wies der Trainer daraufhin, dass dem Durchmarsch seines unerfahrenen Teams Grenzen gesetzt sind. Rückschläge wie in Landsberg hat der Coach generös einkalkuliert, schließlich bleiben sie in dieser Phase der Saison ohne Konsequenzen. CHRISTIAN HEINRICH

Statistik

FT Jahn Landsberg 4 FC Wildsteig/Rottenbuch 1

Tore: 1:0 (12.) B. Dillinger, 2:0 (18.) Y. Dillinger, 3:0 (27.) Süß, 4:0 (53.) B. Dillinger, 4:1 (71.) Hindelang. Gelbe Karten: Landsberg 1, Wildsteig/Rottenbuch 0. Schiedsrichter: Werner Mattis. Zuschauer: 120.