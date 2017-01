Federer in zweiter Runde bei Australian Open

Melbourne - Beim Comeback von Roger Federer tut sich der Schweizer lange schwer, gewinnt letztendlich aber doch. Auch Landsmann Stan Wawrinka ist eine Runde weiter.

Rückkehrer Roger Federer hat bei seinem Start in die Australian Open das Duell der 35-Jährigen gegen den Österreicher Jürgen Melzer gewonnen. Der langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste aus der Schweiz bezwang den Österreicher am Montag mit 7:5, 3:6, 6:2, 6:2. Der einstige Weltranglisten-Achte Melzer hatte sich in diesem Jahr für das Hauptfeld qualifizieren müssen. Der im Vorjahr lange verletzte Federer hat das Turnier in Melbourne viermal gewonnen und ist mit 17 Titeln bei Grand-Slam-Turnieren Rekordhalter.

Wawrinka mit Mühe

Sein Landsmann Stan Wawrinka, der auch schon Australien-Champion war, hatte noch mehr Mühe. Die Nummer vier der Welt vermied gegen den Slowaken Martin Klizan im letzten Satz einen 3:5-Rückstand und siegte noch 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4. Auch der Weltranglisten-Fünfte Kei Nishikori aus Japan benötigte fünf Sätze beim 5:7, 6:1, 6:4, 6:7 (6:8), 2:6 über den Russen Andrej Kusnezow. Der schottische Weltranglisten-Erste Andy Murray hatte beim 7:5, 7:6 (7:5), 6:2 über den Ukrainer Illja Martschenko zwei Sätze lang Probleme.

Halep raus - Muguruza weiter

Bei den Damen scheiterte in der Rumänin Simona Halep gleich eine Mitfavoritin. Die von Knieproblemen geplagte Nummer vier der Welt verlor 3:6, 1:6 gegen Shelby Rogers aus den USA. French-Open-Siegerin Garbiñe Muguruza aus Spanien setzte sich mit 7:5, 6:4 gegen Marina Erakovic aus Neuseeland durch, Altmeisterin Venus Williams aus den USA schlug Katerina Koslowa aus der Ukraine 7:6 (7:5), 7:5.

dpa