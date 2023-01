Finale der Handball-WM: Dänemark gegen Frankreich im Live-Ticker – Wer holt den Titel?

Von: Patrick Mayer

Teilen

Im Finale der Handball-WM Titelverteidiger: Mikkel Hansen und Dänemark. © IMAGO / Newspix

Dänemark und Frankreich stehen sich heute Abend im Finale der Handball-WM gegenüber. Verfolgen Sie das Endspiel ab 20.30 Uhr hier im Live-Ticker.

Finale der Handball-WM : Dänemark - Frankreich -:- (-:-), heute, 20.30 Uhr

: Dänemark - Frankreich -:- (-:-), heute, 20.30 Uhr Mikkel Hansen und Dänen sind Titelverteidiger: Holen sich die Skandinavier wieder den Titel?

und sind Titelverteidiger: Holen sich die Skandinavier wieder den Titel? Zum Aktualisieren drücken Sie F5 oder ziehen Sie den Smartphone-Bildschirm nach unten.

Dänemark - Frankreich -:- (-:-), heute, 20.30 Uhr

München/Stockholm – Es ist angerichtet: Dänemark und Frankreich stehen sich heute Abend (ab 20.30 Uhr) im Finale der Handball-WM in Schweden und Polen gegenüber. Das Endspiel steigt in der schwedischen Hauptstadt Stockholm in der Tele2Arena, die mehr als 19.000 Zuschauer fasst.

Dänemark ist quasi doppelter Titelverteidiger, die Skandinavier sicherten sich schon 2019 und 2021 den WM-Pokal. Mit ihrem Rückraumshooter und Superstar Mikkel Hansen sind die Dänen auch heute gegen die französische Mannschaft um die Karabatic-Brüder leicht favorisiert.

Mikkel Hansen und Dänen sind Titelverteidiger: Holen sich die Skandinavier wieder den Titel?

„Es ist fantastisch, wir sind zum dritten Mal in Folge im Finale. Das ist riesengroß“, sagte Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen: „Jetzt liegt unser Fokus darauf, die verdammte dritte Goldmedaille zu holen.“

Frankreich hatte sich im Viertelfinale klar gegen Deutschland 35:28 (16:16) durchgesetzt. Im Halbfinale trotzte die „Équipe Tricolore“ dem Publikum in Stockholm und schlug Schweden überraschend deutlich 31:26 (16:12). Die Dänen bezwangen Spanien 26:23 (15:10), nachdem sie im Viertelfinale Ungarn keine Chance gelassen hatten (40:23). Wer setzt sich an diesem Sonntag durch und macht sich zum Weltmeister?

Finale der Handball-WM: Dänemark gegen Frankreich im Live-Ticker

Verfolgen Sie das Finale der Handball-WM zwischen Dänemark und Frankreich heute Abend ab 20.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)