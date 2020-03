Formel 1: Positiver Corona-Test! Saisonauftakt wohl kurz vor Absage

Die Formel 1 soll in Australien in die neue Saison starten. Wegen des Coronavirus steht aber alles auf der Kippe. Alle Entwicklungen - hier in unserem Live-Ticker.

Die neue Formel-1-Saison startet am 15. März.

Das erste Rennen steigt in Australien.

Doch schon vor dem Start gibt es schlechte Nachrichten. Stichwort: Coronavirus.

12.34 Uhr: Es war leider fast zu befürchten: Der Formel-1-Saisonauftakt in Melbourne steht jetzt wohl doch kurz vor der Absage. Der britische Rennstall McLaren zieht sein Team zurück. Der Grund: Ein Mitarbeiter wurde positiv auf Corona getestet.

McLaren Racing withdraws from the 2020 Formula 1 Australian Grand Prix. pic.twitter.com/BZvHVKQoev — McLaren (@McLarenF1) March 12, 2020

Der betroffene McLaren-Mechaniker hatte nach der Ankunft in Australien über grippeähnliche Symptome geklagt und war daraufhin auf Covid-19 getestet worden, die durch das Virus ausgelöste Atemwegserkrankung. Am Donnerstagabend (Ortszeit Australien) lag dann das positive Ergebnis vor.

Die gute Nachricht: Bei den vier weiteren Verdachtsfällen im Fahrerlager, allesamt angestellt beim Haas-Team, konnte dagegen Entwarnung gegeben werden.

Formel 1: Corona-Verdachtsfälle vor Saisonauftakt - Weltmeister Hamilton wütet

Update vom 12. März: Nach und nach werden Veranstaltungen auf der ganzen Welt aufgrund des Coronavirus* abgesagt. Auch den Sport hat es längst erwischt. Fällt vielleicht sogar die EM 2020 aus? Inzwischen gibt es auch in der NBA den ersten Infizierten, längst hat es Fußball-Profis erwischt.

Wie reagiert die Formel 1? Wie nun bekannt wurde, sind im Fahrerlager von Melbourne inzwischen fünf Verdachtsfälle gemeldet worden. Alleine beim US-Team Haas sind vier Angestellte betroffen, bei McLaren einer. Ungeduldig wartet man auf die Ergebnisse der Tests.

Formel 1: Saisonauftakt trotz Coronavirus? Lewis Hamilton und Sebastian Vettel üben Kritik

Weltmeister Lewis Hamilton kritisierte die Austragung des Formel-1-Auftakts in Australien scharf. „Ich bin sehr, sehr überrascht, dass wir hier sind“, äußerte der Titelverteidiger am Donnerstag angesichts der Coronavirus-Krise sein Unverständnis. „Ich denke, es ist großartig, dass wir Rennen haben können, aber für mich ist es schockierend, dass wir alle in diesem Raum sitzen.“ Ihm scheint, als ob der Rest der Welt der reagiert. Nur bei der Formel 1 werde keine Entscheidung getroffen.

Sebastian Vettel* meinte: „Es ist ganz schwierig, ein faires Urteil zu fällen. Wie Lewis gesagt hat, ist es angemessen zu fragen, warum man hier ist.“ Die Formel 1 wartet währenddessen weiter ab. Sie will dieses Rennen genauso unbedingt austragen wie auch der lokale Veranstalter, dem der Grand Prix viel Geld einbringen soll. Der Bundesstaat Victoria lässt sich das Spektakel dem Vernehmen nach alleine rund 60 Millionen australische Dollar kosten, das sind umgerechnet etwa 35 Millionen Euro. „Geld regiert die Welt“, antwortete Hamilton bei der Pressekonferenz auf die Frage, warum am Rennen festgehalten werde. „Um ehrlich zu sein, weiß ich es aber nicht.“

Formel 1: Auftaktrennen in Melbourne wegen Coronavirus in Gefahr? Verdachtsfälle gemeldet

Erstmeldung vom 11. März: Melbourne - Vor dem Saisonstart der Formel 1* in Australien ist die Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus* im Fahrerlager spürbar. Schon am Mittwoch galten in Melbourne vier Mitarbeiter der Teams als Verdachtsfälle.

Die Angestellten von Haas, McLaren und Williams wurden wegen typischer Symptome auf das Virus getestet und bleiben bis zur Klärung auf ihren Hotelzimmern. Bestätigte Fälle gab es noch nicht. Fahrer oder Mitarbeiter in Leitungsfunktion sind nicht betroffen.

Formel 1 in Melbourne: Live-Ticker vom Auftaktrennen - Sorgen wegen Coronavirus

Erst am Donnerstag nimmt die Formel 1* mit dem betriebsamen Medientag Fahrt auf, üblicherweise treten dann alle Fahrer im Rahmen von meist dicht gedrängten Presserunden auf. Schon am Mittwoch fanden aber Medientermine der Rennställe Red Bull und Renault nur verkürzt oder unter Einhaltung eines Mindestabstands statt, um „keine unnötigen Risiken“ einzugehen.

Mercedes vs Red Bull ⚔️



Whose approach will bear the most fruit in 2020?#F1https://t.co/UxMdpzTskB — Formula 1 (@F1) March 10, 2020

Nach dem Rennen am Sonntag, das ohne echte Beeinträchtigungen stattfinden soll, reist die Formel 1* direkt weiter nach Bahrain. Dort soll am 22. März das erste Geisterrennen in der Geschichte der Königsklasse steigen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus* war am vergangenen Wochenende der Ausschluss der Zuschauer beschlossen worden.

Formel 1: Live-Ticker vom Auftaktrennen in Melbourne - Coronavirus? Es soll keine Beeinträchtigungen geben

Zuletzt hatte es unter den Rennställen noch Ärger gegeben - wegen Ferrari und der FIA. Alle Highlights rund um das Auftaktrennen in Melbourne erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker.

Im Fußball sind erste Auswirkungen des Coronavirus* bereits zu spüren. Wird die EM 2020 etwa abgesagt? Ein Klubbesitzer hat nun zugegeben: Er ist infiziert. Eines seiner Teams spielte im Herbst noch beim FC Bayern.

*tz.de und Merkur.de sind Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks



akl/sid