Formel 1: Hamilton gewinnt souverän in Frankreich - Vettel nach verpatzter Quali ohne Chance

Das schlechte Qualifying zum Großen Preis von Frankreich hat Sebastian Vettel einen Platz auf dem Podest gekostet. Von der Spitzenposition thront abermals Lewis Hamilton.

Le Castellet - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Frankreich gewonnen und seine Führung im Gesamtklassement damit ausgebaut. Der Engländer im Mercedes setzte sich auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet deutlich vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland) und Charles Leclerc (Monaco) im Ferrari durch.

Formel 1: Vettel genervt: „Es ist nicht so, als würden wir es nicht versuchen“

Dessen Teamkollege Sebastian Vettel (Heppenheim) holte nach dem Start von Position sieben nur den fünften Platz, Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande) landete vor dem Deutschen auf Rang vier.

„Das Rennen war okay, mehr war nicht drin. Die schlechte Nachricht ist, dass wir im Vergleich zu Mercedes keinen Schritt nach vorne machen konnten“, sagte Vettel und fügte genervt an: „Es ist nicht so, als würden wir es nicht versuchen. Da nehme ich mein Team in Schutz und höre mir auch gerne jeden Spruch an.“

Formel 1: Mercedes und Hamilon abermals an der Spitze

Hamilton sprach von einem „guten Wochenende“, an dessen Ende er auch seinen Teamkollegen um 18 Sekunden distanzierte: „Einfach war es trotzdem nicht. Es war sehr warm, wir mussten die Temperatur der Reifen überwachen, die Strecke ist uneben, dann hatte ich ein Problem mit meinem Sitz. Am Ende sind wir sehr glücklich.“

In der Fahrer-WM führt der fünfmalige Weltmeister Hamilton mit 187 Punkten vor Bottas (151), während Vettel als Dritter mit 111 Punkten sich eher nach hinten als nach vorn orientieren muss. Für Hamilton war es der 79. Sieg seiner Karriere und bereits der sechste in diesem Jahr. Mercedes hat alle acht Saisonrennen gewonnen.

sid