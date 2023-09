Monza jubelt: Carlos Sainz schnappt sich die Pole-Position in der Formel 1

Von: Lena Hempler

Carlos Sainz konnte Ferrari endlich wieder eine Pole-Position bescheren, Verstappen schafft es nur auf P2. Das Qualifying hier zum Nachlesen

Update vom 02. September, 17:14 Uhr: Aufatmen bei den Ferrari-Fans, Sainz und Leclerc werden für die langsamen Aufwärmrunden in Q1 nicht bestraft. Da ging es auch wirklich nur um ein paar Hundertstel. Sainz darf seine Pole und Leclerc seinen dritten Startplatz behalten. Die zwei wirkten im Interview ziemlich glücklich über die Situation, auch wenn Leclerc gerne selbst die Pole gehabt hätte, meinte er. Trotzdem wird es im morgigen Rennen um das Reifen-Management gehen und da ist Verstappen bisher unschlagbar.

Startaufstellung beim Großen Preis von Italien

1. Sainz 2. Verstappen 3. Leclerc 4. Russell 5. Perez 6. Albon 7. Piastri 8. Hamilton 9. Norris 10. Alonso 11. Tsunoda 12. Lawson 13. Hülkenberg 14. Bottas 15. Sargeant 16. Zhou 17. Gasly 18. Ocon 19. Magnussen 20. Stroll

Q3: CCARLOS SAINZ SCHAFFT DIE POLE IN MONZA! VERSTAPPEN KOMMT AUF P2, GEFOLGT VON LECLERC AUF P3: DIE TIFOSI RASTEN AUS UND FEIERN IHR TEAM. GERADE MAL 0,013 SEKUNDEN TRENNEN SAINZ VON VERSTAPPEN. DAS WAR SO EIN KNAPPES DING!

Q3: Uff, Verstappen kam in einer Kurve zu weit raus und hat etwas Kies mitgenommen! Kostet ihn das schon die Pole? Sainz und Leclerc sind die schnellsten und die Tifosi jubeln super laut. Auch Alex Albon im Williams ist weit vorne mit dabei und George Russell im Mercedes ist direkt hinter Verstappen auf P4. Jetzt kommen alle wieder rein und die Fahrer bekommen neue Reifen. Wer bekommt die Pole?

Q3: So, die letzten zehn Minuten des Qualifyings laufen. Wer kann sich die Pole schnappen? Und werden die beiden Ferraris für die zu langsame Aufwärmrunde nachher noch bestraft? Verstappen ist der erste, der die schnellste Runde startet.

Charles Leclerc beim Qualifying in Monza mit den Tifosi im Hintergrund. © IMAGO/Steven Tee / LAT Images

Formel 1 in Monza: Welcher Fahrer schafft es nicht mehr in Q3?

Großer Preis von Italien: Verstappen mit Bestzeit in Q2

Q2: Wer schafft es in Q3? Leclerc schafft eine neue Bestzeit und landet auf P1 für den Moment. Aber dann kommt Verstappen um die Ecke und schiebt in vom Thron. Für Hülkenberg hat es nicht gereicht, um in Q3 noch mitzufahren. Der Deutsche wird morgen auf P13 starten.

Q2: Puh, in der Boxengasse bildet sich eine richtige Schlange mit allen Autos. Ob da wirklich alle noch rechtzeitig über die Linie kommen? Gridpositionen sind jetzt alles. Keiner möchte Verkehr haben bei seiner schnellen Runde, aber sie dürfen nicht zu langsam auf ihrer Aufwärmrunde fahren!

Q2: Die Zeit von Sainz kann erstmal niemand schlagen. Verstappen ist 0,044 Sekunden langsamer. Das muss aber noch nichts heißen. Lewis Hamilton hat es mit seiner Runde jedenfalls noch nicht unter die ersten zehn geschafft. Er muss auf jeden Fall nochmal raus, um weiter dabei zu sein. Ob es für Nico Hülkenberg sogar für Q3 reichen kann? Die letzten fünf Minuten sind da.

Q2: Die Fahrer sind jetzt mit den medium Reifen draußen und setzen schon mal ein paar Zeiten. Sainz bisher der schnellste des Feldes, jetzt kommen auch die Mercedes noch auf ihre schnellsten Runden. Ob sie das toppen können?

Q1: Gerade kam eine Ansage von der Rennleitung, dass ein Vorfall bei Ferrari nach dem Qualifying untersucht wird! Beide Autos waren scheinbar vor ihren schnellen Runden zu langsam unterwegs. Die Rennleitung hatte extra eine maximale Rundenzeit festgelegt, damit es sich auf Start und Ziel nicht so sammelt und die Fahrer die schnellste Runde so lange wie möglich herauszögern. Hoffentlich kostet das die beiden Fahrer keine gute Position im Rennen...

Max Verstappen in Monza beim Qualifying. © IMAGO/Steven Tee / LAT Images

Formel 1 in Monza: Wer ist raus nach Q1?

Q1: Leclerc springt in seiner letzten schnellsten Runde auf P2. Das sollte für den Einzug in Q2 reichen. Wer kann unter die ersten 15 kommen? Perez fährt keine Runde mehr, der war wieder in der Box - braucht er aber auch nicht. Albon legt eine super Zeit hin und schiebt Leclerc von P2. Hülkenberg schafft es in Q2! Gerade so, ganz knapp auf P15 darf der Deutsche gleich wieder mitfahren.

Q1: Die letzten zwei Minuten sind angebrochen! Jetzt müssen sich die Fahrer ranhalten, um noch rechtzeitig über die Linie zu kommen, damit sie noch eine schnelle Runde fahren dürfen. Es geht um den Einzug in Q2 - die fünf langsamsten sind raus.

Q1: Scheinbar war Verstappen bei seiner schnellen Runde doch noch in den Tracklimits. Die Zeit bleibt bestehen - zum Glück für den Niederländer! Charles Leclerc konnte sich mittlerweile auf P3 verbessern, aber dann kommt Teamkollege Carlos Sainz und toppt seine Zeit nochmal!

Q1: Verstappen schafft zwar die schnellste Rennrunde, könnte aber sein, dass er in Kurve sieben wieder über die Tracklimits gekommen ist. Esteban Ocon rutscht in einer Kurve kurz raus und schlittert über den Kies, hoffentlich hat er sich dabei nicht den Unterboden beschädigt!

Nico Hülkenberg beim Qualifying in Monza. © IMAGO/Steven Tee / LAT Images

Großer Preis von Italien: Tracklimits spielen in Monza große Rolle

Q1: Nico Hülkenberg kann sich gerade mal auf P14 setzen im Haas. Ob sich das noch verbessern lässt? Die beiden Ferrari konnten bisher auch noch nicht das beste Ergebnis rausholen. Sainz ist langsamer als Albon, Russell und Perez. Jetzt ist Verstappen wieder auf einer schnellen Runde und auch Alonso wurde die Zeit wegen der Tracklimits gelöscht.

Q1: Die Runde von Max Verstappen wurde wegen Tracklimits gelöscht! Die werden im Qualifying und vermutlich das ganze Wochenende noch eine große Rolle spielen. Jetzt sind auch die beiden Ferraris auf ihren schnellen Runden!

Q1: Verstappen ist jetzt auf seiner ersten schnellen Runde mit den harten Reifen. Direkt hinter ihm sind Lando Norris und Sergio Perez. Mittlerweile sind alle Fahrer rausgefahren. Jetzt wird sich zeigen, wer die beste Temperatur in die Reifen bringen kann.

Update vom 02. September, 15:52 Uhr: Noch acht Minuten bis zum Qualifying. Holt Max Verstappen erneut die Pole oder kann Ferrari beim Heimrennen auf dem ersten Platz starten?

Erstmeldung vom 02. September, 15:39 Uhr: Die Fahrer müssen auch in diesem Qualifying wieder das „neue“ Format der FIA umsetzen. Demnach dürfen sie in Q1 nur die harten, Q2 die medium und in Q3 die weichen Reifen benutzen.

Charles Leclerc (li.) und Carlos Sainz Jr. (re.) sind Ferraris Hoffnung auf eine erneute Pole. © IMAGO/HOCH ZWEI

Formel 1 in Monza: Carlos Sainz mit Bestzeit in zwei Freien Trainings

Monza – Ferrari könnte das erste Mal in der Formel 1 seit Baku (30. April) wieder eine Chance auf eine echte Pole-Position im Qualifying haben. Die Pole von Charles Leclerc Ende Juli kam schließlich nur zustande, weil Max Verstappen strafversetzt wurde. Normalerweise ist genau er der absolute Polesitter-Favorit. Allerdings konnte Carlos Sainz in Monza zeigen, dass Ferrari diesmal auch wieder mitmischen könnte. Sowohl im zweiten, als auch im dritten Freien Training fuhr der Spanier die schnellste Runde. Verstappen ist zeitlich natürlich nicht weit weg von Sainz. Aber der Ferrari-Fahrer gibt den Fans und dem Team Hoffnung auf die Pole im Qualifying.

Und selbst wenn der erste Startplatz doch wieder an Max Verstappen gehen sollte, könnte es im Rennen immer noch für ein Podium reichen. Dem Ferrari scheinen die langen Geraden diesmal gut zu liegen, da kam der Red Bull im dritten Freien Training nicht ran. Gut möglich ist aber auch, dass Verstappen und sein Team in den Freien Trainings aber noch nicht alles zeigen wollten und sich die Hochleistungen für das Qualifying aufheben.

Lewis Hamilton (links) und George Russel erhalten bei Mercedes neue Verträge bis 2025 © IMAGO/DPPI

Großer Preis von Italien: Hamilton und Russell verlängern bei Mercedes

Zu Beginn des Wochenendes in Monza hat Mercedes die beiden Vertragsverlängerungen von Lewis Hamilton und George Russell bekannt gegeben. Beide Fahrer bleiben dem Team noch bis mindestens 2025 erhalten. Hamilton beteuerte bereits seit Wochen, dass er noch immer Spaß am Rennen habe und mit Mercedes weiterhin um einen achten Titel kämpfen möchte. Gemeinsam mit George Russell habe Mercedes das „stärkste Fahrerduo in der Startaufstellung“, laut Teamchef Toto Wolff.

Die Entscheidung, den Vertrag für beide Fahrer zu verlängern, soll laut Wolff eine einfache gewesen sein. „Wir waren noch nie so hungrig auf den Sieg. Wir haben aus jedem Erfolg, aber auch aus jedem Rückschlag gelernt. Wir verfolgen weiterhin unsere Träume, wir kämpfen weiter, egal wie groß die Herausforderung ist, und wir werden wieder gewinnen“, erzählt Hamilton. Auch George Russell will unbedingt um die Weltmeisterschaft kämpfen, auf der Website des Teams sagt er, wie motiviert sie seien und dass das natürlich erst der Anfang ist! (lhe)