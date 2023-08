Max Verstappen hinterfragt Formel 1: „Ist es das noch wert?“

Von: Marcel Schwenk

In einem Interview hat sich Formel-1-Weltmeister Max Verstappen kritisch zur Entwicklung und den Verpflichtungen abseits der Strecke geäußert.

Amsterdam – In der laufenden Formel-1-Saison dominiert Max Verstappen das Geschehen nach Belieben. Beim jüngsten Grand Prix in Belgien zeigte der Niederländer der Konkurrenz mal wieder die Rücklichter und triumphierte im schier übermächtigen Red Bull.

Max Verstappen Geboren: 30. September 1997 (Alter 25 Jahre) in Hasselt In der Formel 1 seit: 2015 Teams in der Formel 1: Toro Rosso (2015-2016), Red Bull (seit 2016) Größte Erfolge: 2x Formel-1-Weltmeister, 45 Grand-Prix-Siege

Max Verstappen dominiert Formel-1-Saison 2023 nach Belieben

Der 25-Jährige befindet sich aktuell auf dem besten Wege, zum dritten Mal nach 2021 und 2022 den Weltmeistertitel zu holen. Zufrieden ist er mit der aktuellen Entwicklung der Motorsport-Serie aber trotzdem nicht, wie er im Interview mit der niederländischen Zeitung De Telegraaf zum Ausdruck brachte.

Zwar sei der vollgestopfte Kalender mit 24 Grand Prix und sechs Sprints nicht „das größte Problem“, aber: „Mir geht es mehr darum, was ich damit machen soll. Ein Donnerstag vor einem Rennwochenende ist manchmal eine lange Zeit, obwohl es davon abhängt, wo wir sind. Neben dem Grand Prix gibt es auch Simulatorarbeit. Aber ich verbringe zum Beispiel mehr als einen Monat im Marketing. Ab einem gewissen Punkt hat man keine Lust mehr.“

Äußerte sich kritisch zur Entwicklung der Formel 1: Red-Bull-Pilot Max Verstappen. © Simon Wolfahrt/Pool AFP/AP/dpa

Max Verstappen über aktuelle Formel-1-Entwicklung: „Mache mir Sorgen“

In der Vergangenheit bezog Verstappen bereits Stellung zu den 2021 neu eingeführten Sprintrennen und stellte klar, dass ihm diese „keinen Spaß“ machen würde. „Es ist wichtig, dass wir dazu zurückkommen, was wir hatten“, so der Niederländer am Rande des Rennwochenendes in Baku. Diese kritische Haltung unterstrich er nun nochmals, wehrte sich aber gegen den Vorwurf, Veränderungen grundsätzlich abzulehnen.

„Ja, weil ich mir Sorgen um den Sport mache, an dem ich schon immer viel Freude hatte. Und ich mag es immer noch, aber bis zu einem gewissen Grad. Es ist nicht so, dass ich komplett gegen Veränderungen bin, wie manchmal gesagt wird. Aber es müssen Anpassungen sein, die der Formel 1 nützen. Warum muss man bestimmte Dinge ändern, wenn Dinge gut laufen? Ich denke, ein traditionelles Qualifying ist in dieser Form ganz gut aufgestellt. Es sollte nicht nur ums Geld gehen“, unterstrich Verstappen.

Formel 1 startet am 27. August in Zandvoort in die zweite Saisonhälfte

Von ebendiesem Geld sieht der zweimalige Weltmeister allerdings einiges, Medienberichten zufolge beträgt sein Gehalt etwas mehr als 50 Millionen Euro. „Ja, aber darum geht es letztlich nicht. Die Leute denken vielleicht: Der verdient eine Menge Geld, was jammert der Kerl denn da?“, so Verstappen.

Und weiter: „Aber es geht um das Wohlbefinden, darum, wie man Dinge erlebt, und nicht darum, wie viel man verdient. Ich denke manchmal, dass ich zu viele Dinge tun muss. Dann denke ich manchmal: Ist es das noch wert?“, wird Verstappen, der während der aktuellen Sommerpause unter anderem beim Tomorrowland-Festival vorbeischaute, zitiert.

Bereits am kommenden Wochenende ist der Red-Bull-Pilot aber wieder auf der Strecke zu sehen, am Sonntag (27. August) steht der Heim-GP im niederländischen Zandvoort auf dem Programm. Dann wird Nyck de Vries zwar in keinem Cockpit sitzen, aber möglicherweise kehrt der ehemalige AlphaTauri-Fahrer schon bald wieder zurück. (masc)