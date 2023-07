Spott für die Formel 1 nach Chaos-Rennen in Österreich – jetzt soll Strecke geändert werden

Von: Jannek Ringen

Max Verstappen dominierte in seinem Red Bull beim Grand Prix von Österreich. Im Fokus standen nach dem Rennen jedoch die zahlreichen Strafen.

Spielberg – Das neunte Rennen der Formel-1-Saison wurde am Wochenende am Red-Bull-Ring von Spielberg in Österreich ausgetragen. Max Verstappen fuhr in seinem Red Bull einen Start-Ziel-Sieg ein und Teamkollege Sergio Perez kämpfte sich vom Mittelfeld auf das Podium. Für Verwirrung sorgte im Nachhinein eine Reihe von Vergehen aufgrund der Überschreitung der Tracklimits, zu Deutsch Streckenbegrenzungen.

GP von Österreich Rennsieger: Max Verstappen Schnellste Rennrunde: Max Verstappen (01:07:012) Podium: Max Verstappen, Charles Leclerc, Sergio Perez

Verstappen dominiert auch in Spielberg – Hülkenberg enttäuscht

Auch beim neunten Umlauf der Formel-1-Saison dominierte Red-Bull-Pilot Verstappen das gesamte Wochenende. Nachdem der Niederländer sich bereits den Sieg im Sprint und die Pole-Position geholt hatte, fuhr er am Sonntag einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg ein. In der letzten Runde fuhr er sogar noch einmal an die Box, um die schnellste Rennrunde in Angriff zu nehmen.

Nico Hülkenberg erwischte ebenfalls einen guten Start in das Wochenende. Im Qualifying am Freitag sicherte sich der deutsche Pilot im Haas den achten Rang. Das Sprintrennen beendete er auf einem starken sechsten Platz. Am Sonntag im Rennen war für den 35-Jährigen nach nur zwölf Runden aufgrund von technischen Problemen bereits Schluss.

Formel 1: Einspruch von Aston Martin wirbelt Ergebnis durcheinander

Nach dem Rennen legte Aston Martin Einspruch gegen das Endergebnis ein, da laut ihnen zahlreiche Fahrer gegen „Artikel 33.3 des Sportlichen Reglements“ verstoßen hätten. Dabei ging es um die Einhaltung der Tracklimits. Durch den Einspruch gewannen beide Piloten jeweils eine Position. Alonso wurde Fünfter, Stroll Neunter.

Insgesamt acht Fahrer wurden nachträglich für dieses Vergehen bestraft. Dazu gehörten auch Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes und Carlos Sainz im Ferrari. Der Spanier fiel von Platz vier auf Platz sechs zurück. Alpine-Fahrer Esteban Ocon bekam gleich eine 30-Sekunden-Strafe aufgebrummt.

Zahlreich Vergehen wurden überprüft – Streckenänderung notwendig?

Im Verlaufe des Rennens wurden über 100 Rundenzeiten gestrichen, weil die Fahrer die Streckenbegrenzungen überschritten hatten. Im Nachgang des Rennens erklärte die FIA „weit über 1200 Fälle zu überprüfen, in denen ein Fahrzeug als potenziell von der Strecke abgekommen gemeldet wurde“. In den Medien wurde von einer Blamage für die Formel 1 gesprochen.

Die FIA möchte eine Wiederholung dieser Situation verhindern und denkt deshalb darüber nach, die Strecke umzubauen. Den Betreibern der Rennstrecke wurde nahegelegt, dass sie um die betroffenen Kurven neun und zehn ein Kiesbett errichten sollen, damit die Fahrer weniger ins Risiko gehen, um sich nicht im Kiesbett festzufahren. Die Zuschauer amüsierten sich derweil über das Überfahren der Streckenbegrenzung und die eintrudelnden Strafen für die Fahrer.