Formel 1: Rennen in Montreal heute live – Aufregung um Hülkenberg nach Sensations-Qualifying

Von: Marius Epp

Nico Hülkenberg wird nach seinem sensationellen Qualifying bestraft. Ist trotzdem was drin für den Emmericher? Das Formel-1-Rennen in Montreal im Live-Ticker.

Formel 1: Großer Preis von Kanada | Sonntag, 20 Uhr

| Sonntag, 20 Uhr Hülkenberg-Strafe nach sensationellem Qualifying: Startplatz fünf statt zwei

nach sensationellem Qualifying: Startplatz fünf statt zwei Dieser Live-Ticker zum Formel-1-Rennen in Montreal wird laufend aktualisiert.

Formel 1 in Montreal: Startaufstellung

1 Verstappen 2 Alonso 3 Hamilton 4 Russell 5 Hülkenberg 6 Ocon 7 Norris 8 Sainz 9 Piastri 10 Albon 11 Leclerc 12 Perez 13 Stroll 14 Magnussen 15 Bottas 16 Tsunoda 17 Gasly 18 de Vries 19 Sargeant 20 Zhou

Montreal – Lewis Hamilton ist Rekordsieger der Formel 1 in Kanada, daran wird sich auch an diesem Wochenende nichts ändern. Siebenmal gewann der Mercedes-Frontmann auf dem Circuit Gilles Villeneuve, ebenso oft wie Deutschlands Ikone Michael Schumacher. Zwei Rekord-Weltmeister unter sich – da hat selbst der unantastbare Max Verstappen noch einen weiten Weg vor sich: Der Red-Bull-Star gewann im Vorjahr zum ersten Mal überhaupt auf dem Vollgaskurs in Montreal.

Dass am Sonntag (20 Uhr MESZ/Sky) die Nummer zwei für den mittlerweile zweimaligen Weltmeister dazukommt, bezweifelt kaum jemand. Allerdings: Mercedes hat sich nach einem frustrierenden Jahr 2022 und einem nicht viel besseren ersten Saisondrittel 2023 offenbar wieder zum Verfolger Nummer eins aufgeschwungen. „Das ist unser bestes Auto seit anderthalb Jahren“, stellte der zuletzt in Barcelona zweitplatzierte Hamilton fest: „Damit geht wieder was.“

Nico Hülkenberg zeigte im Montreal-Qualifying eine Glanzleistung. © IMAGO/Eibner/Memmler

Hülkenberg-Strafe nach sensationellem Qualifying: Startplatz fünf statt zwei

Auch für Nico Hülkenberg ging was beim chaotischen Qualifying in Montreal. Eine ganze Menge sogar. Der Haas-Pilot fuhr sensationell auf Startplatz zwei – die Freude währte aber nicht lange. Der Emmericher verlor wegen eines Regelverstoßes seinen zweiten Platz im Qualifying für den Großen Preis von Kanada und geht nun nur noch als Fünfter in das Rennen am Sonntag (20 Uhr/Sky). Die Rennrichter ahndeten damit ein Vergehen des Deutschen, der bei Roter Flagge zu schnell gefahren war.

So groß die Ernüchterung, so groß war der Jubel zuvor im Haas-Lager. Im strömenden Regen lieferte Hülkenberg eine Gala ab. Nur der erneut unantastbare Weltmeister Max Verstappen im Red Bull war schneller und fuhr zum fünften Mal im achten Saisonrennen auf die Pole Position. „Ich bin sehr stolz und sehr glücklich“, sagte Nico Hülkenberg zunächst bei Sky: „Es war ein wahnsinniges Qualifying. Ich hatte den totalen Spaß, klar, es ist etwas unerwartet, aber ich bin sehr stolz.“

Nachrücker in die erste Startreihe ist der Spanier Fernando Alonso im Aston Martin. In der zweiten Reihe folgen Rekordweltmeister Lewis Hamilton und sein Mercedes-Teamkollege George Russell. (epp/SID/dpa)