Sauber stellt Rennwagen für Jubiläumssaison vor

Hinwil - Pascal Wehrleins neuer Rennstall Sauber hat sein Auto für die kommende Formel-1-Saison vorstellt. Das Schweizer Team zeigte den blau-weiß-gold lackierten Wagen auf mehreren Bildern im Internet.

Als zweiter Formel-1-Rennstall nach Williams hat Sauber seinen Boliden für die Saison 2017 präsentiert. Die Schweizer, für die Pascal Wehrlein (Worndorf) neben dem Schweden Marcus Ericsson im Cockpit sitzen wird, stellten den C36, mit dem sie in ihre 25. Saison in der Königsklasse gehen, mit Bildern im Internet vor. Neben den durch das neue Reglement bedingten Veränderungen in der Breite fällt vor allem der neue Anstrich in Weiß, Blau und Gold ins Auge.

Allerdings geht Sauber mit zwei Handicaps in die neue Saison: Wehrlein verpasst wegen einer Rückenverletzung den Testauftakt in Barcelona (27. Februar bis 2. März). Ihn wird voraussichtlich Ferrari-Junior Antonio Giovinazzi (Italien) ersetzen. Zudem müssen die Schweizer auf den Ferrari-Motor von 2016 zurückgreifen und dürften damit der Konkurrenz deutlich unterlegen sein.

Die erste Ausfahrt des C36 wird am 22. Februar in Barcelona stattfinden. Fünf Tage vor dem Beginn der ersten Testfahrten nutzt das Team einen sogenannten Filmtag auf dem Circuit de Catalunya, um einige wenige Runden zu drehen.

Im Laufe der Woche stellen auch alle weiteren Teams ihre Autos vor. Renault mit Neuzugang Nico Hülkenberg (Emmerich) macht am Dienstag in London weiter, Force India (22. Februar), Weltmeister Mercedes (23. Februar, beide in Silverstone), Ferrari (24. Februar in Fiorano), McLaren-Honda (24. Februar in Woking) sowie Red Bull, Toro Rosso und Haas (alle 26. Februar in Barcelona) folgen. Die neue Saison startet am 26. März in Melbourne.

So sieht der neue Williams-Rennwagen aus

Our 2017 challenger - the Williams Mercedes #FW40 - will be officially launched on February 25th #WeAreRacing #Williams40 pic.twitter.com/mL7ykPvZYG — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 17. Februar 2017

SID/dpa