Formel 1 in Spa heute im Live-Ticker: Startplatzstrafe verdonnert Verstappen ins Mittelfeld

Von: Lena Hempler

Teilen

Die Formel 1 startet heute in Belgien. Wegen einer Startplatzstrafe für Verstappen fährt Leclerc von der Pole. Wie schnell kann der Niederländer aufholen? Das Rennen im Live-Ticker.

Startaufstellung beim Großen Preis von Belgien

beim Großen Preis von Belgien Leclerc auf Pole, nach Strafe für Verstappen

Sprintrennen am Samstag: Regenchaos pur

Regenchaos pur Das Rennen startet um 15 Uhr (MESZ).

Spa – Das Wetter sorgte am gesamten Wochenende beim Großen Preis von Belgien für Chaos, Unfälle und Rote Flaggen. Allerdings ist nichts davon der Grund, wieso Max Verstappen für das Rennen am Sonntag eine Startplatzstrafe bekommen hat.

Startaufstellung beim Großen Preis von Belgien

1. Leclerc 2. Perez 3. Hamilton 4. Sainz 5. Piastri 6. Verstappen 7. Norris 8. Russell 9. Alonso 10. Stroll 11. Tsunoda 12. Gasly 13. Bottas 14. Ocon 15. Albon 16. Magnussen 17. Zhou 18. Sargeant 19. Ricciardo 20. Hülkenberg

Formel 1 in Spa: Strafen für Max Verstappen und Kevin Magnussen

Schon zu Beginn des Wochenendes war klar, dass Max Verstappen eine Startplatzstrafe erhält. Der Niederländer hat ein neues Getriebe bekommen – vier sind pro Saison erlaubt, Verstappen hat allerdings am Wochenende sein fünftes erhalten. Dadurch fällt er fünf Plätze nach hinten und startet von P6. Auch Kevin Magnussen wurde einige Plätze zurückversetzt, allerdings weil er einen anderen Fahrer beim Qualifying behindert hatte.

Obwohl Verstappen sich deutlich vom Rest des Grids am Freitag absetzen konnte, gehört ihm die Pole diesmal also nicht. Dafür startet Charles Leclerc zum zweiten Mal in der Saison 2023 von P1. Allerdings ist fraglich, wie lange ein Ferrari einen Red Bull wirklich hinter sich halten kann. Verstappen hat in den letzten Rennen bereits bewiesen, dass er den anderen davon fliegt. Allein in Ungarn war er dem Zweiten mehr als 30 Sekunden voraus!

Die Gischt sorgt für eine schlechte Sicht beim Sprintrennen in Spa. © IMAGO/Steven Tee/LAT Images

Großer Preis von Belgien: Chaotischer Sprint im Regen am Samstag

Das Sprintrennen am Samstag (29.07) fiel dem Regen zum Opfer. Eigentlich war der Start für 16.30 Uhr geplant, durch das verzögerte Sprint-Shootout und den starken Regen am Nachmittag, verschob sich der Start jedoch um mehr als eine Stunde nach hinten! Nachdem die ersten vier Runden nur hinterm Safety-Car absolviert werden durften, konnten die Fahrer danach jedoch richtig racen und das taten sie auch. Sogar in der Boxengasse ging es wild zu und es kam zu einigen Beinahe-Zusammenstößen!

Lewis Hamilton vs. Sergio Perez, bei denen der Mexikaner leider den Kürzeren zog und sich ein Loch in den Seitenkasten einfuhr und daraufhin sein Rennen beenden musste. Auch Verstappen und Piastri lieferten sich ein ordentliches Rennen um P1. Der Australier konnte sogar einige Runden aufgrund eines guten Boxenstopps führen, bevor Verstappen ihm dann doch die erste Position wieder wegschnappte und im Endeffekt mit einem Vorsprung von über sechs Sekunden gewann. Der richtige Grand Prix von Belgien startet dann am Sonntag (hoffentlich) um 15 Uhr – das Wetter soll wohl besser sein als beim Sprint! (lhe)