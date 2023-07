Formel 1 in Ungarn: Von neuen Rekorden und zertrümmerten Pokalen

Verstappen siegt erneut

Von Lena Hempler schließen

Der Große Preis von Ungarn erweckte erst den Eindruck, die Red-Bull-Dominanz zu beenden. Am Ende des Tages haben sie einen historischen Rekord von McLaren gebrochen.

Budapest - Nach 70 Runden war das Formel-1-Rennen in Ungarn auch schon wieder vorbei. Die große Überraschung blieb aus. Max Verstappen konnte auch diesen Grand Prix nach der ersten Kurve für sich entscheiden und hatte zwischendurch sogar einen Vorsprung von über 30 Sekunden auf P2. Für ihn selbst ist es der neunte Saison-Sieg in 2023. Wenn er so weiter fährt wie bisher, dann kann er bald seinen eigenen Rekord von 14 Rennsiegen aus 2022 brechen.

Aber nicht nur als Fahrer, auch als Team hat Red Bull dieses Wochenende wieder für Schlagzeilen gesorgt. Mit 12 Siegen infolge, hat das Team den historischen Rekord von McLaren aus 1988 gebrochen! Die Updates, die der Rennstall für Ungarn vorgesehen hatte, scheinen Wirkung zu zeigen, auch wenn das im Qualifying am Samstag (22.07) noch nicht so aussah. Da unterlag Verstappen nämlich Lewis Hamilton um 0,003 Sekunden und Sergio Perez konnte sich sogar nur auf P9 qualifizieren.

+ Podiumsfeier beim Großen Preis von Ungarn 2023. © IMAGO/IPA Sport/ABACA

Zhou sorgt in erster Kurve für Unfall und lässt beide Alpines rausfliegen

Für Zhou Guanyu lief das Qualifying dafür umso besser. Mit seinem Alfa Romeo schaffte er es auf P5 und damit sein bestes Ergebnis in seiner Formel-1-Karriere. Leider konnte er das im Rennen nicht mehr wiederholen. Den Start verschlief der Chinese komplett und bremste dann auch noch in der ersten Kurve zu spät ab, woraufhin er in Daniel Ricciardo im AlphaTauri krachte. Dieser setzte daraufhin auf einen Apline auf, der direkt abflog und seinen Teamkollegen auch noch mitnahm.

Sowohl Pierre Gasly als auch Esteban Ocon mussten ihr Rennen nach nicht mal einer Runde beenden. Für Ocon kam es sogar noch schlimmer, durch den Aufprall wurde sein Sitz in zwei gerissen und der Franzose kam direkt vom Auto ins Medical Center, wo die Ärzte ihn untersuchten. Zum Glück konnte kurze Zeit später eine Entwarnung durchgegeben werden. Zhou erhielt nach diesem Vorfall eine 5-Sekunden-Strafe, die er beim Boxenstopp absitzen musste - Bitter, nach so einem Qualifying.

+ Daniel Ricciardo fährt nach Vorfall mit Zhou Guanyu in Pierre Gasly rein. © IMAGO/HOCH ZWEI

Lando Norris zerstört handgefertige Trophäe von Max Verstappen

Etwas zu feiern hatten dafür drei andere Fahrer: Max Verstappen, Lando Norris und Sergio Perez durften auf dem Podium feiern. Passend dazu gab es eine handgefertigte Porzellan-Trophäe. Die soll nicht nur um die 40.000 Euro kosten und gibt es nur in Ungarn, sondern auch erst nach sechsmonatiger Handarbeit fertig sein. Dieses Einzelstück hätte Verstappen vielleicht lieber etwas in Sicherheit vor Norris bringen sollen. Der Brite ist nämlich bekannt für seine Champagner-Duschen.

Dabei lässt er die Flasche immer erstmal aufs Podium knallen, damit der Champagner heraussprudelt. Während dieser Preisverleihung ist ihm jedoch ein (teures) Missgeschick passiert. Der Brite hat nämlich aus Versehen den Porzellan-Pokal von Verstappen durch den Aufprall mit der Flasche vom Podium geschmissen - der ist jetzt in ein paar Scherben zerbrochen. Auf der Pressekonferenz nach dem Rennen sagte er mit einem Grinsen: „Max hat die Trophäe zu nah an die Kante gestellt. Es ist nicht mein Problem - es ist seins!“ Die Teams nehmen Vorfall zum Glück mit Humor.

Ausblick auf Spa: Es sieht nach Regen aus in Belgien

Das nächste Rennen findet am 30. Juli statt und es geht nach Spa! Sprint am Samstag übrigens inklusive. Erst vor kurzem ist auf der Rennstrecke bei schlechter Sicht erneut ein junger Fahrer ums Leben gekommen. Dass es auch am Rennwochenende der Formel 1 regnen soll, wirft erneut Fragen über die Sicherheit der Eau Rouge auf. Der Schutz der Fahrer sollte immer an erster Stelle stehen. 2021 wurde das Rennen auch nach gerade mal zwei Runden hinter dem Safety-Car abgebrochen, weil die Strecke nicht sicher genug war. (lhe)

Rubriklistenbild: © IMAGO / Marco Canoniero