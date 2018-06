Live-Ticker: Schafft Zverev den Halbfinal-Einzug gegen Thiem?

Im Viertelfinale der French Open 2018 trifft Alexander Zverev auf Dominic Thiem. Verfolgen Sie das deutsch-österreichische Duell in unserem Live-Ticker.

Viertelfinale der French Open 2018: Alexander Zverev - Dominic Thiem (14 Uhr)

14.04 Uhr: Die beiden Spieler sind nun auf dem Court Philippe Chatrier angekommen. Nach Zverev gegen Thiem findet dort übrigens noch das Match zwischen Sloane Stephens und Daria Ksatkina statt.

13.59 Uhr: Es ist etwas regnerisch in Paris, doch auf den Außenplätzen wird gespielt. Es ist also wohl alles angerichtet, für ein heißes Duell zwischen Zverev und Thiem

13.51 Uhr: Im Gegensatz zu Zverev hat der Österreicher Thiem kein einziges Fünf-Satz-Match in den Beinen. Er gewann alle seine Duelle bis zum Viertelfinale in vier Sätzen. Das könnte ein Vorteil für den 24-Jährigen sein.

13.45 Uhr: In einer Viertelstunde geht geht es los! Wie Alexander Zverev seine Fünf-Satz-Matches weggesteckt hat? Das ist die große Frage, die hier schon bald beantwortet werden wird. Wir sind heißt auf dieses deutsch-österreichische Duell!

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Viertelfinale der French Open 2018 zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem. Um 14 Uhr kommt es zum insgesamt siebten deutsch-österreichischen Duell zwischen den beiden Kontrahenten. Kann Zverev seine Bilanz gegen den 24-Jährigen verbessern und zum ersten Mal ins Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers vordringen? Oder behält Thiem einmal mehr die Oberhand? Hier in unserem Live-Ticker erfahren Sie es!

Vorbericht: Viertelfinale der French Open 2018 zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem

Paris - Alexander Zverev hat es geschafft! Zum ersten Mal in seiner Tennis-Karriere steht der Deutsche bei einem Grand-Slam-Turnier im Viertelfinale. Doch der Weg dorthin war alles andere als einfach. Schon in der dritten Runde musste Zverev zittern und setzte sich gegen Damir Dzumhur (Bosnien Herzegowina) mit 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 7:5 knapp durch. Ein echter Fünf-Satz-Krimi.

Und auch im Viertelfinale lief es für den Hamburger nicht wirklich besser. Zwar gewann Zverev auch diese Partie gegen den Russen Karen Chatschanow, doch nach einem 1:2-Satzrückstand musste sich der 21-Jährige in die Partie zurückbeißen und für seinen Sieg harte Arbeit verrichten. Mit 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 und 6:3 setze er sich schließlich durch.

„Ich bin noch jung. Diese Fünf-Satz-Matches sind hart für mich, aber schön fürs Publikum“, sagte Zverev nach der Partie. „Mal sehen, wie es mir in den nächsten Tagen geht. Es wird nicht leichter.“ Leichter wird es vor allem deshalb nicht, weil sein Kontrahent Dominic Thiem deutlich ausgeruhter in das deutsch-österreichische Duell gehen dürfte. Der 24-Jährige gewann all seine Partien in lediglich vier Sätzen und gab sich dabei keine Blöße.

Viertelfinale der French Open 2018: Zverev ließ Thiem im letzten Duell keine Chance

In bisher sechs Duellen zwischen den beiden konnte Thiem derweil vier Spiele für sich entscheiden, hatte aber im bislang letzten Aufeinandertreffen vor drei Wochen im Masters-Finale von Madrid das Nachsehen. Dort ließ Zverev seinem österreichischen Kontrahenten keine Chance und siegte klar in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4. Doch ganz so eindeutig dürfte es im Viertelfinale der French Open nicht zugehen.

Es ist also alles angerichtet für das Duell, das Experten schon seit Jahren als den Tennis-Klassiker der Zukunft sehen. Wer setzt sich durch und zieht ins Halbfinale der French Open 2018 ein? Hier in unserem Live-Ticker erfahren Sie es!

